На что готовы украинцы и россияне ради своих стран: это видео показывает разницу между нами и "орками"
Украинцы и россияне вовсе не братские народы, как пытается рассказать людям пропаганда РФ. Их патриотические настроения в корне отличаются.
Если граждане РФ могут любить родину только на словах, а при слове "добровольцы" исчезают, то украинцы доказывают, что ради своей страны готовы на многое.
На странице "Справжні Черкаси" появилось очередное доказательство колоссальной разницы между нами и соседской страной-агрессоров.
Журналист в ролике спрашивает у прохожих граждан, готовы ли они записаться добровольцами в следующую волну мобилизации. Большинство мужчин ответило утвердительно.
"Я уже записался", - рассказал один из украинцев.
Другой мужчина сообщил, что он делает для своей страны все, работая волонтером. По его словам, он не против записаться в список добровольцев.
В этом же ролике показали врезку видео из подобного опроса в России. Как только журналист заговорил о мобилизации - мужчина пулей отскочил от него.
Посмотрите на видео разницу украинцев от россиян сами.
В комментариях подписчики единогласно согласились, что разница между нашими народами колоссальная.
- А, ось, чим ми відрізняємося! Ми, любимо свою країну, бо, ми українці!
- Я пишаюсь нашим народом. Слава Україні.
- От вам і різниця між нами ! Ми на все готові, а вони на словах розумні ! Я і серед ночі піду, якщо покличуть воювати!
- Нормальна реакція справжніх чоловіків, українці найкращі, у нас є чим гордитись, наша Батьківщина, наші жінки, народили морально та духовно сильну націю, нам є чим та ким гордитись.
- І нічого у нас з ними не було і не буде спільного.
Как мы ранее писали, более 700 заявок о коллаборантах отправили украинцы в "єВорог". Военные просят украинцев и дальше подавать данные о коллаборантах.
А украинские дети показывают пример своей патриотичностью, так ученики киевской школы отказались от выпускного и отдали все деньги ВСУ.