На що готові українці та росіяни заради своїх країн: це відео показує різницю між нами та "орками"
Українці та росіяни зовсім не братні народи, як намагається розповісти людям пропаганда РФ. Їхні патріотичні настрої докорінно відрізняються.
Якщо громадяни РФ можуть любити батьківщину лише на словах, а за словом "добровольці" зникають, то українці доводять, що заради своєї країни готові багато на що.
На сторінці "Справжні Черкаси" з'явився черговий доказ колосальної різниці між нами та сусідською країною-агресорів.
Журналіст у ролику запитує перехожих громадян, чи готові вони записатися добровольцями в наступну хвилю мобілізації. Більшість чоловіків відповіли стверджуюче.
"Я вже записався", - розповів один з українців.
Інший чоловік повідомив, що робить для своєї країни все, працюючи волонтером. За його словами, він не проти записатися до списку добровольців.
Інший чоловік повідомив, що робить для своєї країни все, працюючи волонтером. За його словами, він не проти записатися до списку добровольців.
У цьому ж ролику показали врізання відео з подібного опитування в Росії. Щойно журналіст заговорив про мобілізацію – чоловік кулею відскочив від нього.
Подивіться на різницю українців від росіян самі.
У коментарях підписники одноголосно погодилися, що різниця між нашими народами є колосальною.
- А, ось, чим ми відрізняємося! Ми, любимо свою країну, бо, ми українці!
- Я пишаюсь нашим народом. Слава Україні.
- От вам і різниця між нами ! Ми на все готові, а вони на словах розумні ! Я і серед ночі піду, якщо покличуть воювати!
- Нормальна реакція справжніх чоловіків, українці найкращі, у нас є чим гордитись, наша Батьківщина, наші жінки, народили морально та духовно сильну націю, нам є чим та ким гордитись.
- І нічого у нас з ними не було і не буде спільного.
Як ми раніше писали, понад 700 заявок про колаборантів відправили українці до "ЄВорога". Військові просять українців і надалі подавати дані про колаборантів.
А українські діти показують приклад своєю патріотичністю, так учні київської школи відмовилися від випускного та віддали всі гроші ЗСУ.