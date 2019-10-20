Готовьтесь к ударам судьбы: астролог назвал главных неудачников декабря

Гороскоп 2019 расскажет, кому из знаков Зодиака следует собраться с духом, чтобы преодолеть все трудности и потрясения, которые им уготовали звезды в декабре. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал четырех представителей зодиакальных созвездий, для которых конец года станет настоящим испытанием на прочность.

Близнецы

В декабре 2019 года Близнецам прилетит бумеранг. Если вы к кому-то плохо относились в течение года, проявляли незаслуженный негатив, вас ожидает расплата. Павел Глоба считает, что в конце года от Близнецов могут отвернуться даже самые близкие. Астролог советует исправить ситуацию, пока еще не очень поздно.

Раки

Астролог настоятельно рекомендует Ракам отказаться от лишних расходов и перестать тратить деньги налево и направо. Представителям знака стоит смириться, что Новый год они будут встречать без лишних излишеств. Вам уготована участь белковой икры и дешевого шампанского.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Девы

Девы станут неудачниками на любовном фронте. Все зревшие в течение года проблемы в отношениях со второй половинкой достигнут точки кипения. Постарайтесь успокоиться и выдержать этот период, ведь рано или поздно он закончиться.

Скорпионы

Скорпионы встретят Новый год неприятным осадком, который останется после предательства близких друзей. В декабре они придут к выводу, что на людей, непроверенных временем, полагаться нельзя. Вас могут оставить с носом в самый неподходящий момент, поэтому заранее обдумайте обходные пути.