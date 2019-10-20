Готуйтеся до ударів долі: астролог назвав головних невдах грудня

Гороскоп 2019 розкаже, кому із знаків Зодіаку потрібно зібратися з духом, щоб подолати всі труднощі і потрясіння, які їм уготовали зірки в грудні. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі назвав чотирьох представників зодіакальних сузір'їв, для яких кінець року стане справжнім випробуванням на міцність.

Близнюки

У грудні 2019 року Близнюкам прилетить бумеранг. Якщо ви до когось погано ставилися протягом року, проявляли незаслужений негатив, на вас чекає розплата. Павло Глоба вважає, що в кінці року від Близнюків можуть відвернутися навіть найближчі. Астролог радить виправити ситуацію, поки ще не дуже пізно.

Раки

Астролог рекомендує Ракам відмовитися від зайвих витрат і перестати тринькати гроші наліво і направо. Представникам знаку варто змиритися, що Новий рік вони будуть зустрічати без зайвих надмірностей. Вам уготована доля білкової ікри і дешевого шампанського.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діви

Діви стануть невдахами на любовному фронті. Всі проблеми, що назрвали протягом року у стосунках з другою половинкою, досягнуть точки кипіння. Постарайтеся заспокоїтися і витримати цей період, адже рано чи пізно він закінчиться.

Скорпіони

Скорпіони зустрінуть Новий рік неприємним осадом, який залишиться після зради близьких друзів. У грудні вони прийдуть до висновку, що на людей, неперевірених часом, покладатися не можна. Вас можуть залишити з носом в самий невідповідний момент, тому заздалегідь обміркуйте обхідні шляхи.