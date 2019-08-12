Готовьтесь к сильным пожарам: синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине 12 августа будет в меру жаркой, сухой и ясной. Но вместе с этим синоптики практически гарантируют возникновение пожаров, прогнозируя пятую степень пожароопасности на северо-востоке и в центре Украины. Об этом пишут специалисты Укргидрометцентра.

Как сообщается, 11-12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Погода в Украине на 12 августа – синоптики предупредили о пожарах (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом в большинстве регионов Украины ожидается комфортная погода. Термометры покажут в среднем +28… +32 градуса тепла. В некоторых областях – Закарпатской и Ивано-Франковской – на 1-2 градуса выше средней температуры. При этом в ночное время суток температура снова упадет и практически в 2 раза! Термометры покажут +14… +20 градусов и чем севернее регион, тем ночью будет прохладнее.

Никаких погодных происшествий также не ожидается. Над Украиной в понедельник ожидается ясное небо с переменной облачностью. Только во Львовской и Волынской областях ожидается небольшой дождь. Сильного ветра не ожидается – до 3-8 м/с.

Погода в Украине на 12 августа – синоптики предупредили о пожарах (коллаж РБК-Украина)

Народный прогноз. В прежние времена заметили, если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.

Напомним, что ранее мы писали о том, где отдохнуть осенью в бархатный сезон.