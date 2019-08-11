Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается 11 и 12 августа

В воскресенье, 11 августа, в некоторых западных, центральных и восточных областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным украинских синоптиков, в период с 11 по 12 августа в Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, которая поднимется до 5 класса.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье западные и северные области накроют дожди с грозами, на остальной территории будет преобладать сухая и жаркая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/сек.

РБК-Украина писало, что в Украине к 12 августа удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность поднимется до 5 класса в западных, центральных и восточных областях.