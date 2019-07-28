Готовьтесь к большим деньгам: астролог рассказал, кто разбогатеет в августе

Финансовый гороскоп на август 2019 предвещает некоторым знакам Зодиака солидный денежный приток и дает советы, как можно легче приумножить богатства и избежать незапланированных расходов. Известный астролог Павел Глоба выделил счастливчиков в последнем летнем месяце, которым звезды сулят "легкие деньги", хотя для этого все таки стоит приложить определенные усилия, иначе можно просто пройти мимо этих новых возможностей наполнить свой бюджет.

Овен

Для представителей этого знака Зодиака август 2019 станет довольно непростым месяцем, однако трудолюбие и напор Овнов позволят добиться завершения карьерных проектов и закрыть сделки, которые длительное время требовали значительного внимания и усердия. В результате дивиденты и бонусы от потраченной энергии окупятся с лихвой, что наполнит бумажники и даст, как призовые, возможность устроить себе заслуженные каникулы. При этом не стоит волноваться по поводу расходов на отдых - полученного вознаграждения должно хватить на то, чтобы цены на путевки не сильно вас побеспокоили.

Для этого астролог советует дерзать и реализовывать задуманное на работе, стараться бить по одной цели, а не распыляться по мелочам на менее важные задачи.

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дева

У Дев в августе 2019 начинается пора новых возможностей для краткосрочных побочных проектов и подработок. Последний месяц лета создаст благоприятные условия для "халтур", только важно помнить и о своих прямых задачах на работе, тогда можно к положенному окладу смело получить и премиальные, и деньги за дополнительные заказы.

Как говорится в прогнозе астролога для Дев, в августе высока вероятность ряда мелких трат (попросят в долг или потребуется оплатить какие-нибуть "капризы" близких людей), и тут уместно хорошо обдумать свои собственные финансовые возможности и проявить рассудительность. Также эксперт рекомендует Девам избегать конфликтных ситуаций, но проявлять гибкость - так можно будет получить больше заказов для работы, как и оплату за нее соответственно.

Весы

Для рожденных под созвездием Весы в августе 2019 финансовая ситуация значительно улучшается. В этом месяце можно будет получить хорошие дивиденты от прошлых проектов и инвестиций, получить солидную премию или вам вернут старый долг. Астролог также говорит о поддержке и покровительстве руководства на работе, что также конвертируется в звонкую монету, и еще позволит обзавестись полезными знакомствами для новых будущих проектов.

При этом в гороскопе отмечается необходимость оставаться сконцентрированным, чтобы внезапные денежные потоки не вызвали эйфорию, но позволили сохранить накопленную бюджетную массу. Также при возникновении новых связей есть вероятность переосмысления некоторых существующих - в индивидуальном порядке обдумайте вопрос отказа от самых обременительных из них.

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Стрелец

Стрельцам в августе 2019 звезды будут благоволить - это время для необычайного прилива энергии и вдохновения практически в любой карьерной отрасти, что позволит легче добиваться успеха в рабочих проектах и уже в последнем месяце лета получить существенное денежное вознагрождение. Если в данный период "поставить на паузу" маловажные вопросы и с головой окунуться в решение и завершение крупных проектов, то энергетика и целеустремленность позволят быстро со всем справиться.

В финансовом прогнозе от астролога говорится, что Стрельцов в августе могут ждать определенные перемены на любовном фронте, что может вызвать непредвиденные траты. Эксперт также рекомендует в последнем месяце лета чаще бывать на природе, что позволит не только лучше отдохнуть от забот, но и привести мысли в порядок на свежем воздухе, "проветривать мозги", чтобы эффективнее решать поставленные задачи, добиваться от себя большей отдачи, настойчиво идти к цели.

Как сообщалось ранее, недавно астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.