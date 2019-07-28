Готуйтеся до великих грошей: астролог розповів, хто розбагатіє в серпні

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 віщує деяким знакам Зодіаку солідний грошовий приплив і дає поради, як можна легше примножити багатства і уникнути незапланованих витрат. Відомий астролог Павло Глоба виокремив щасливчиків в останньому літньому місяці, яким зірки обіцяють "легкі гроші", хоча для цього все ж слід докласти певні зусилля, інакше можна просто пройти повз цих нових можливостей наповнити свій бюджет.

Овен

Для представників цього знака Зодіаку серпень 2019 стане досить непростим місяцем, однак працьовитість та натиск Овнів дозволять домогтися завершення кар'єрних проектів і закрити угоди, які тривалий час вимагали значної уваги і ретельності. В результаті дивіденди і бонуси від витраченої енергії окупляться з лишком, що наповнить гаманці та дасть, як призові, можливість влаштувати собі заслужені канікули. При цьому не варто хвилюватися з приводу витрат на відпочинок - отриманої винагороди має вистачити на те, щоб ціни на путівки не сильно вас потурбували.

Для цього астролог радить дерзати і реалізовувати задумане на роботі, намагатися бити по одній цілі, а не розпорошуватися на дрібниці на менш важливі завдання.

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Діва

У Дів у серпні 2019 починається пора нових можливостей для короткострокових побічних проектів та підробітків. Останній місяць літа створить сприятливі умови для "халтур", тільки важливо пам'ятати і про свої прямі завдання на роботі, тоді можна до встановленого окладу сміливо отримати і преміальні, і гроші за додаткові замовлення.

Як йдеться в прогнозі астролога для Дів, у серпні висока ймовірність низки дрібних витрат (попросять у борг або потрібно оплатити якісь "забаганки" близьких людей), і тут доречно добре обдумати свої власні фінансові можливості та проявити розсудливість. Також експерт рекомендує Дівам уникати конфліктних ситуацій, але проявляти гнучкість - так можна буде отримати більше замовлень для роботи, як і оплату за неї відповідно.

Терези

Для народжених під сузір'ям Терези в серпні 2019 фінансова ситуація значно поліпшується. У цьому місяці можна буде отримати хороші дивіденди від минулих проектів та інвестицій, отримати солідну премію або вам повернуть старий борг. Астролог також говорить про підтримку та заступництво керівництва на роботі, що також конвертується на дзвінку монету, і ще дозволить обзавестися корисними знайомствами для нових майбутніх проектів.

При цьому в гороскопі відзначається необхідність залишатися сконцентрованим, щоб раптові грошові потоки не викликали ейфорію, але дозволили зберегти накопичену бюджетну масу. Також при виникненні нових зв'язків є ймовірність переосмислення деяких існуючих - в індивідуальному порядку обміркуйте питання відмови від найбільш обтяжливих з них.

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Стрілець

Стрільцям у серпні 2019 самі зірки будуть допомагати - це час для надзвичайного припливу енергії та натхнення практично у всіх кар'єрних галузях, що дозволить легше домагатися успіху в робочих проектах і вже в останньому місяці літа отримати суттєву грошову винагороду. Якщо в даний період "поставити на паузу" незначні питання і з головою зануритися в рішення і завершення великих проектів, то енергетика і цілеспрямованість дозволять швидко з усім впоратися.

У фінансовому прогнозі від астролога йдеться про те, що Стрільців у серпні можуть чекати певні зміни на любовному фронті, що може викликати непередбачені витрати. Експерт також рекомендує в останньому місяці літа частіше бувати на природі, що дозволить не тільки краще відпочити від турбот, але і привести думки в порядок на свіжому повітрі, "провітрювати мізки", щоб ефективніше вирішувати поставлені завдання, домагатися від себе більшої віддачі, наполегливо йти до мети.

Як повідомлялося раніше, нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вперто не щастить із фінансами.