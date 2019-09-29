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Готовьте зонтики: синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 07:03
Готовьте зонтики: синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди
Погода в Украине 29 сентября (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Синоптики обещают в некоторых регионах страны дожди

Погода в Украине 29 сентября будет неоднозначной. В западной части страны ожидается сухая теплая погода, а вот на востоке украинцам стоит выходить на улицу с зонтом. Об этом свидетельствуют данные украинского гидрометцентра.

На западе Украины сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +17… +22 градуса. В Закарпатской и Черновицкой областях будет теплее всего - +20… +22.

При этом в Волынской области будет прохладней. Здесь температура воздуха прогреется только до +19 градусов. Во Львовской и Ивано-Франковской областях будет +19… +21.

Жителей восточных областей ждут дожди. Показатели тепла будут не такими высокими, как в остальных регионах. В Луганской и Донецкой областях ожидается +16… +18 градусов. При этом скорость ветра составит 5-10 метров за секунду.

Готовьте зонтики: синоптики рассказали, в каких областях пройдут дожди

Погода в Украине 29 сентября (метеокарта: meteo.gov.ua)

В Харьковской области также будет дождь - +15… +17 градусов. В Днепропетровской области - +17… +19.

На юге также местам пройдут дожди. В Херсконской и Николаевской областях ожидаются дожди. Здесь воздух прогреется до +23 градусов. В Одесской области без осадков, +22… +24 градуса.

В оккупированном Крыму также без осадков. Здесь температура воздуха будет колебаться в переделах +19… +21 градуса.

В центральной части - дожди. В Кировоградской и Черкасской областях - +16… +18, в Полтавской области - +15… +17.

На севере также дождь. В Черниговской области - +15… +17, в Сумской области - +14… +16.

В Киеве также ожидается дождь. Температура воздуха в столице составит +17… +19 градусов, ветер западный 5-10 метров за секунду.

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