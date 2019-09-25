Перевод часов в Украине: зачем это нужно и что нас ждет

Перевод часов в октябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время пока никто не отменил

Перевод часов на зимнее время в Украине состоится в ночь с субботы, 26 октября на воскресенье, 27 октября. Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", украинцы переводят часы дважды в год – на летнее и зимнее время. Перевод на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, на зимнее – в последнее воскресенье октября. В октябре стрелки часов переводят на час назад.

Для чего переводят часы на летнее и зимнее время

Главная причина перевода часов дважды в год – это была экономия электроэнергии. Первыми, кто стали практиковать сезонное время, были англичане. Постепенно к ним присоединились и многие другие страны. Однако со временем стало понятно, что экономия от перевода времени сравнительно небольшая, 1-3%.

А в современном мире ситуация кардинально начала меняться, так как количество гаджетов и постоянное развитие энергоресурсов привело к тому, что экономии по сути нет никакой. От сезонного перевода времени отказались такие страны как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, большинство стран Африки и некоторые штаты США.

Перевод часов в Украине

Украина начала переводить стрелки часов в 1981 году вместе с остальными республиками СССР. За последние годы было несколько попыток отказаться от постоянного перевода времени и в 2011 году в Верховной Раде даже было зарегистрировано постановление об отмене перевода часов на зимнее и летнее время. Проект "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины" был инициирован, чтобы предотвратить негативное влияние на здоровье граждан вследствие перевода часов на час вперед и час назад. Однако поддержку законопроект не получил. В 2017 году был зарегистрирован еще один законопроект, но он потерялся в комитетах во время рассмотрения.

Петиции и просьбы отменить ежегодные переходы на сезонное время возникают с завидной регулярностью, но пока ни одна из них не была серьезно рассмотрена. Чиновники с завидной регулярностью заявляют, что не исключают возможности перехода на постоянное зимнее время, а именно оно считается адаптированным для украинцев, но есть одно условие – соответствующее решение должен принять Европарламент.

Известно, что вопрос о переводе времени на заседаниях Европарламента поднимался неоднократно и в марте депутаты ЕС даже проголосовали за отмену практики перевода часов, но с 2021 года. Кроме того, это голосование было не последним, а стало лишь основой дискуссии в странах ЕС для того, чтобы прийти к единой позиции. Окончательного решения в Европарламенте пока так и не приняли.

Что говорят врачи о переводе времени

В первую очередь, нарушается сон человека. И это тянет за собой множество дополнительных негативных факторов. Недостаток сна приводит к потере работоспособности, обострению хронических заболеваний, раздражительности, скачкам давления, вялости, слабости и даже к обострению проблем психологического характера. Как минимум одну неделю после перевода часов большинство украинцев жалуются на недомогание, головные боли, повышенную утомляемость, стресс и депрессивные настроения.

Стандартные советы врачей:

Полноценный сон. Чтобы плавно войти в зимнее время – за неделю нужно постепенно начинать сдвигать время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут в день.

Прогулки на свежем воздухе, особенно в дневное время. Дневной свет, а также прохладная погода в октябре стимулирует мозг, помогает ему адаптироваться и даже выработать серотонин.

Важные дела, физические нагрузки и дальние поездки лучше немного отложить.

Полноценное и сбалансированное питание.

Консультация с семейным врачом по поводу хронических заболеваний.