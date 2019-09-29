Готуйте парасольки: синоптики розповіли, в яких областях пройдуть дощі

Погода в Україні 29 вересня (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Синоптики обіцяють у деяких регіонах країни дощі

Погода в Україні 29 вересня буде неоднозначною. У західній частині країни очікується суха тепла погода, а от на сході українцям варто виходити на вулицю з парасолькою. Про це свідчать дані українського гідрометцентру.

На заході України сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря становитиме +17... +22 градуси. В Закарпатській та Чернівецькій областях буде тепліше всього - +20... +22.

При цьому у Волинській області буде прохолодніше. Тут температура повітря прогріється до +19 градусів. У Львівській та Івано-Франківській областях буде +19... +21.

Жителів східних областей чекають дощі. Показники тепла будуть не такими високими, як в інших регіонах. У Луганській і Донецькій областях очікується +16... +18 градусів. При цьому швидкість вітру становитиме 5-10 метрів за секунду.

Погода в Україні 29 вересня (метеокарта: meteo.gov.ua)

У Харківській області також буде дощ - +15... +17 градусів. У Дніпропетровській області - +17... +19.

На півдні також місцями пройдуть дощі. У Херсконской і Миколаївській областях очікуються дощі. Тут повітря прогріється до +23 градусів. В Одеській області без опадів, +22... +24 градуси.

В окупованому Криму також без опадів. Тут температура повітря буде коливатися в межах +19... +21 градуса.

У центральній частині - дощі. В Кіровоградській і Черкаській областях - +16... +18, у Полтавській області - +15... +17.

На півночі також дощ. У Чернігівській області - +15... +17, у Сумській області - +14... +16.

У Києві також очікується дощ. Температура повітря в столиці становитиме +17... +19 градусів, вітер західний 5-10 метрів за секунду.