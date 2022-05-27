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Готовимся к рыбалке в июне: где, какую рыбу и на что лучше всего ловить

Фото: Рыбалка в июне (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В конце мая - начале июня в Украине заканчивается запрет на рыбную ловлю в реках, прудах, озерах, водохранилищах. Ночи стали теплые и можно смело брать друзей, семью и отправляться с палатками на побережья для отдыха, и конечно же утреннего и вечернего клева.

Какую рыбу, где и когда можно поймать со стартом сезона - читайте ниже в нашем материале.

Как пишет издание Рыбалка в Украине, в июне рыба клюет хорошо. И при знании некоторых навыков можно раздобыть и хищника и "мирную" рыбу.

Какая нехищная рыба клюет в июне

Рыбаки говорят, что июнь - один из лучших месяцев для ловли карася. В июне часто попадаются трофейные экземпляры, а клев более мелких рыб - не остановить. Клюет карась в этот период, как на животные насадки, так и на растительные: перловку и пареную пшеницу, червь. Ловить его лучше всего в "тихой воде" - прудах и озерах.

Те же насадки подойдут на плотву, красноперку, сазана, карпа. Используйте в качестве прикормки жмых, макуху, кукурузу.

Попробуйте выманить из зарослей короля карповых - линя. Возьмите злаковый прикорм, а из наживок подойдет червь и варенная кукуруза.

Тарань, лещ и густера, в июне стоят в реках поглубже - от 5 метров, там же они питаются. Для их ловли используйте спиннинг, а из наживки - перловку и червь.

Как и на что ловить хищника

Окунь, судак, щука - все эти виды хищных рыб неплохо клюют в июне. У окуня в этом месяце жор, щука также ведет себя активно.

К примеру, судака можно найти в таких местах:

  • в полночь он выходит на отмель, где ночью охотится на малька;
  • на рассвете и до 9 часов утра уходит в глубины, на бровки (русловые перепады глубины);
  • днем судак мигрирует и пасется на глубинах 5-10 метров.

Лучшей наживкой на судака конечно же будет живец.

В этом месяце активно начинает питаться сом. Квок, донка, спиннинг, ловля на живца. Из наживок рекомендуется выползок, пиявки и лягушка. Днем сом спит, но выманить его можно на квок. Особенно сом активен в сумерках и ночью в глубоких местах.

Голавль активен на перекатах и под свисающей кроной деревьев. В июне природными наживками для голавля будут крупные насекомые и жуки, кузнечики, кукурузу и даже лягушки. Обратите внимание, что голавль любит течение.

Читайте также, когда в Украине закончится запрет на рыбалку в разных регионах страны.

Ранее мы писали про календарь клева на июнь 2022.

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Рыбалка