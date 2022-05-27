Готуємося до риболовлі в червні: де, яку рибу і на що найкраще ловити

Як пише видання Риболовля в Україні, у червні риба клює добре. І при знанні деяких навичок можна роздобути і хижака і "мирну" рибу.

Яка нехижа риба клює в червні

Рибалки кажуть, що червень - один з найкращих місяців для лову карася. У червні часто трапляються трофейні екземпляри, а клювання дрібніших риб - не зупинити. Клює карась в цей період, як на тваринні насадки, так і на рослинні: перловку і парену пшеницю, черв'як. Ловити його найкраще в "тихій воді" - ставках і озерах.

Ті ж насадки підійдуть на плотву, краснопірку, сазана, коропа. Використовуйте в якості підгодовування макуха, кукурудзу.

Спробуйте виманити з зарослів короля коропових - лина. Візьміть злаковий прикорм, а з наживок підійде черв'як і варена кукурудза.

Тарань, лящ і густера, у червні стоять у річках глибше - від 5 метрів, там же вони харчуються. Для їх лову використовуйте спінінг, а з наживки - перловку і черв'як.

Як і на що ловити хижака

Окунь, судак, щука - всі ці види хижих риб непогано клюють в червні. У окуня в цьому місяці жор, щука також поводиться активно.

Наприклад, судака можна знайти в таких місцях:

опівночі він виходить на мілину, де вночі полює на малька;

на світанку і до 9 години ранку йде в глибини, на бровки (руслові перепади глибини);

вдень судак мігрує і пасеться на глибинах 5-10 метрів.

Кращою приманкою на судака звичайно ж буде живець.

У цьому місяці активно починає харчуватися сом. Квок, донка, спінінг, ловля на живця. З наживок рекомендується виповзок, п'явки і жаба. Вдень сом спить, але виманити його можна на квок. Особливо сом активний в сутінках і вночі в глибоких місцях.

Головень активний на перекатах і під звисаючою кроною дерев. У червні природними наживками для головня будуть великі комахи і жуки, коники, кукурудза і навіть жаби. Зверніть увагу, що головень любить течію.