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Готуємося до риболовлі в червні: де, яку рибу і на що найкраще ловити

Фото: рибалка в червні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В кінці травня - початку червня в Україні закінчується заборона на рибну ловлю у річках, ставках, озерах, водосховищах. Ночі стали теплі і можна сміливо брати друзів, сім'ю і відправлятися з наметами на узбережжя для відпочинку, і звичайно ж ранкового і вечірнього кльову.

Яку рибу, де і коли можна зловити зі стартом сезону - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пише видання Риболовля в Україні, у червні риба клює добре. І при знанні деяких навичок можна роздобути і хижака і "мирну" рибу.

Яка нехижа риба клює в червні

Рибалки кажуть, що червень - один з найкращих місяців для лову карася. У червні часто трапляються трофейні екземпляри, а клювання дрібніших риб - не зупинити. Клює карась в цей період, як на тваринні насадки, так і на рослинні: перловку і парену пшеницю, черв'як. Ловити його найкраще в "тихій воді" - ставках і озерах.

Ті ж насадки підійдуть на плотву, краснопірку, сазана, коропа. Використовуйте в якості підгодовування макуха, кукурудзу.

Спробуйте виманити з зарослів короля коропових - лина. Візьміть злаковий прикорм, а з наживок підійде черв'як і варена кукурудза.

Тарань, лящ і густера, у червні стоять у річках глибше - від 5 метрів, там же вони харчуються. Для їх лову використовуйте спінінг, а з наживки - перловку і черв'як.

Як і на що ловити хижака

Окунь, судак, щука - всі ці види хижих риб непогано клюють в червні. У окуня в цьому місяці жор, щука також поводиться активно.

Наприклад, судака можна знайти в таких місцях:

  • опівночі він виходить на мілину, де вночі полює на малька;
  • на світанку і до 9 години ранку йде в глибини, на бровки (руслові перепади глибини);
  • вдень судак мігрує і пасеться на глибинах 5-10 метрів.

Кращою приманкою на судака звичайно ж буде живець.

У цьому місяці активно починає харчуватися сом. Квок, донка, спінінг, ловля на живця. З наживок рекомендується виповзок, п'явки і жаба. Вдень сом спить, але виманити його можна на квок. Особливо сом активний в сутінках і вночі в глибоких місцях.

Головень активний на перекатах і під звисаючою кроною дерев. У червні природними наживками для головня будуть великі комахи і жуки, коники, кукурудза і навіть жаби. Зверніть увагу, що головень любить течію.

Читайте також, коли в Україні закінчиться заборона на риболовлю в різних регіонах країни.

Раніше ми писали про календар кльову на червень 2022.

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