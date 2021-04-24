Готовимся к Пасхе: как быстро проверить яйца на пригодность

Первый способ

Самый простой метод – тест на плавучесть. Опустите яйцо в стакан с водой и посмотрите, как оно будет себя вести. Если яйцо легло на дно в горизонтальном положении – оно свежее. Если встало вертикально – срок годности почти уже подошел к концу. Если всплыло – яйцо испорчено.

Второй способ

Внимательно осмотрите скорлупу яйца. У свежих она слегка шершавая и матовая. У плохих яиц – гладкая на ощупь и блестит на свету. Если мягкая или есть пятна – яйцо тухлое.

Третий способ

Проверять яйца можно и после того, как вы их разбили. Белок должен быть прозрачным и иметь привычную текстуру. Желток – ярким. Если белок водянистый, выглядит мутным, а желток – обесцвечен – не употребляйте в пищу.

Четвертый способ

Понюхайте разбитое яйцо. У испорченных яиц есть свой отчетливый запах и, если оно окончательно испортилось – вы сразу почувствуете. Сырые яйца без трещин тоже могут пахнуть тухлыми. Если есть от яйца хоть минимальный запах – выбрасывайте.

Пятый способ

Если свежее яйцо встряхнуть хорошенько, то внутри скорлупы не должно быть никаких звуков. Если слышно хлюпанье – яйцо старое.

Шестой способ

Поднесите яйцо к мощному источнику света. Под яркой лампой могут быть видны темные пятна, которые невооруженным взглядом заметить сложно. Пятна говорят об испорченности продукта.

Седьмой способ

Покрутите яйцо на ровной поверхности. Протухшее яйцо будет крутиться округ своей оси дольше, чем свежее.

Помните, что срок годности у яиц – 25 суток. Хранить их желательно в холодильнике, но можно и просто в комнате – в темном месте.