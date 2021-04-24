Готуємося до Великодня: як швидко перевірити яйця на придатність

Перший спосіб

Найпростіший метод - тест на плавучість. Опустіть яйце в склянку з водою і подивіться, як воно буде себе вести. Якщо яйце лягло на дно в горизонтальному положенні - воно свіже. Якщо встало вертикально - термін придатності майже вже підійшов до кінця. Якщо спливло - яйце зіпсовано.

Другий спосіб

Уважно огляньте шкаралупу яйця. У свіжих вона злегка шорстка і матова. У поганих яєць - гладка на дотик і блищить на світлі. Якщо м'яка або є плями – яйце тухле.

Третій спосіб

Перевіряти яйця можна і після того, як ви їх розбили. Білок повинен бути прозорим і мати звичну текстуру. Жовток - яскравим. Якщо білок водянистий, виглядає каламутним, а жовток – знебарвлений – не вживайте в їжу.

Четвертий спосіб

Понюхайте розбите яйце. У зіпсованих яєць є свій виразний запах і, якщо воно остаточно зіпсувалося – ви відразу відчуєте. Сирі яйця без тріщин теж можуть пахнути тухлими. Якщо є від яйця хоч мінімальний запах - викидайте.

П'ятий спосіб

Якщо свіже яйце струсити гарненько, то всередині шкаралупи не повинно бути ніяких звуків. Якщо чутно хлюпання-яйце старе.

Шостий спосіб

Піднесіть яйце до потужного джерела світла. Під яскравою лампою можуть бути видні темні плями, які неозброєним поглядом помітити складно. Плями говорять про зіпсованість продукту.

Сьомий спосіб

Покрутіть яйце на рівній поверхні. Протухле яйце буде крутитися округ своєї осі довше, ніж свіже.

Пам'ятайте, що термін придатності у яєць – 25 діб. Зберігати їх бажано в холодильнику, але можна і просто в кімнаті – в темному місці.