Пасхальная корзина 2021 резко подорожала: новые цены традиционных блюд

Пасхальная корзина в 2021 году обойдется украинцам намного дороже. В среднем подорожание составило за один год около 160 гривен.

Новую стоимость пасхальной корзины подсчитали в Институте аграрной экономики со ссылкой на данные Государственной статистики Украины.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2021 году

В пасхальную корзину украинцы обычно кладут: традиционные паски, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. С 2020 года стоимость этого набора продуктов поднялась на 160 гривен и теперь составит 780 гривен.

Яйца подорожали почти в два раза – за десяток придется отдать 38 гривен.

Выпечка в 2021 году обойдется минимум в 120 гривен за 1 кг.

Домашняя колбаса – 130 гривен за 0,5 кг

Буженина – 135 гривен за 0,5 кг

Сало – 50 гривен за 0,5 кг

Твердый сыр – 120 гривен за 0,5 кг

Мягкий сыр – 58 гривен за 0, 5 кг

Сливочное масло – 114 гривен за 0,5 кг

Еще 14 гривен придется отдать за хрен.

Если добавить в корзину свежие помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, то корзина подорожает до 963 гривен.

Яблоки – от 10 гривен за 0, 5 кг

Томаты тепличные – 25 гривен за 0,5 кг

Огурцы – 28 гривен за 0,5 кг

Бутылка церковного "Кагора" – 120 гривен

Сколько будет стоить Пасхальная Паска

Большинство ингредиентов для выпечки паски за год существенно подорожали. А это значит, что и готовый продукт вырос в цене, сообщает "Украина 24"

Стоит отметить, что украинцы не пекут одну паску, а делают сразу несколько штук. Основные составляющие для выпечки – яйца, мука и сахар.

Больше всего подорожали яйца – за десять штук на рынке уже просят около 40 гривен. Муки нужно для паски не менее 1 кг – цена выросла за год на 10-15%. Еще понадобится пачка масла, бутылка молока и йогурта, лимон и изюм.

Все продукты для праздничной паски – 200 гривен. Из этого набора получилось три готовых паски, в среднем цена одной – около 70 гривен.