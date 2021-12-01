Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака
Рецепт омлета в пакете (freepik)
Эксперт дал простой рецепт, как приготовить омлет в пакете за 1 минуту. В частности, такой способ выручает, когда времени мало и нужно бежать.
Об этом сообщил Эктор Хименес-Браво в Instagram.
Так, этот рецепт омлета в пакете за 1 минуту без масла рассчитан на двух человек.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 сырых куриных яйца;
- 100 граммов помидоров черри;
- 50 граммов молока;
- 50 граммов кукурузы;
- 30 граммов зеленого лука.
Рецепт приготовления омлета в пакете
Способ приготовления:
- Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения;
- Выбейте яйца в глубокую посуду и добавьте соль и перец и перемешайте;
- Затем возьмите зип-пакет и перелейте туда яйца и молоко;
- Добавьте нарезанные помидоры, кукурузу и зеленый лук;
- Перемешайте и плотно закройте пакет.
- Пакет с омлетом положите в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут.
- Затем осторожно выньте пакет, переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать омлет;
- По желанию нарежьте его кусочками и ешьте.
Рецепт омлета в пакете
Ранее мы сообщали, что Клопотенко дал рецепт настоящего омлета.
Также мы писали, что шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет.