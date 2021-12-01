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Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 07:02
Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака Рецепт омлета в пакете (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Эксперт дал простой рецепт, как приготовить омлет в пакете за 1 минуту. В частности, такой способ выручает, когда времени мало и нужно бежать.

Об этом сообщил Эктор Хименес-Браво в Instagram.

Так, этот рецепт омлета в пакете за 1 минуту без масла рассчитан на двух человек.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 сырых куриных яйца;
  • 100 граммов помидоров черри;
  • 50 граммов молока;
  • 50 граммов кукурузы;
  • 30 граммов зеленого лука.

Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака

Рецепт приготовления омлета в пакете

Способ приготовления:

  • Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения;
  • Выбейте яйца в глубокую посуду и добавьте соль и перец и перемешайте;
  • Затем возьмите зип-пакет и перелейте туда яйца и молоко;
  • Добавьте нарезанные помидоры, кукурузу и зеленый лук;
  • Перемешайте и плотно закройте пакет.
  • Пакет с омлетом положите в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут.
  • Затем осторожно выньте пакет, переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать омлет;
  • По желанию нарежьте его кусочками и ешьте.

Готовим вкусный омлет в пакете за несколько минут: рецепт быстрого и полезного завтрака

Рецепт омлета в пакете

Ранее мы сообщали, что Клопотенко дал рецепт настоящего омлета.

Также мы писали, что шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет.

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