Готуємо смачний омлет в пакеті за кілька хвилин: рецепт швидкого та корисного сніданку
Рецепт омлету в пакеті (freepik)
Експерт дав простий рецепт, як приготувати омлет в пакеті за 1 хвилину. Зокрема, такий спосіб виручає, коли часу обмаль та потрібно бігти.
Про це повідомив Ектор Хіменес-Браво в Instagram.
Так, цей рецепт омлету в пакеті за 1 хвилину без олії розрахований на двох осіб.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- 3 сирих курячих яйця;
- 100 грамів помідорів чері;
- 50 грамів молока;
- 50 грамів кукурудзи;
- 30 грамів зеленої цибулі.
Рецепт приготування омлету в пакеті
Спосіб приготування:
- Поставте воду в каструлі на плиту та доведіть до кипіння;
- Вибийте яйця в глибокий посуд та додайте сіль та перець і перемішайте;
- Потім візьміть зіп-пакет та перелийте туди яйця та молоко;
- Додайте нарізані помідори, кукурудзу та зелену цибулю;
- Перемішайте та щільно закрийте пакет.
- Пакет з омлетом покладіть в каструлю з окропом та варіть протягом 5 – 10 хвилин.
- Потім обережно вийміть пакет, перекладіть на тарілку та розріжте його, щоб дістати омлет;
- За бажанням наріжте його шматочками та смакуйте.
Рецепт омлету в пакеті
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