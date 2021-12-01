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Готуємо смачний омлет в пакеті за кілька хвилин: рецепт швидкого та корисного сніданку

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Середа 01 грудня 2021 07:02
Готуємо смачний омлет в пакеті за кілька хвилин: рецепт швидкого та корисного сніданку Рецепт омлету в пакеті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Експерт дав простий рецепт, як приготувати омлет в пакеті за 1 хвилину. Зокрема, такий спосіб виручає, коли часу обмаль та потрібно бігти.

Про це повідомив Ектор Хіменес-Браво в Instagram.

Так, цей рецепт омлету в пакеті за 1 хвилину без олії розрахований на двох осіб.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • 3 сирих курячих яйця;
  • 100 грамів помідорів чері;
  • 50 грамів молока;
  • 50 грамів кукурудзи;
  • 30 грамів зеленої цибулі.

Готуємо смачний омлет в пакеті за кілька хвилин: рецепт швидкого та корисного сніданку

Рецепт приготування омлету в пакеті

Спосіб приготування:

  • Поставте воду в каструлі на плиту та доведіть до кипіння;
  • Вибийте яйця в глибокий посуд та додайте сіль та перець і перемішайте;
  • Потім візьміть зіп-пакет та перелийте туди яйця та молоко;
  • Додайте нарізані помідори, кукурудзу та зелену цибулю;
  • Перемішайте та щільно закрийте пакет.
  • Пакет з омлетом покладіть в каструлю з окропом та варіть протягом 5 – 10 хвилин.
  • Потім обережно вийміть пакет, перекладіть на тарілку та розріжте його, щоб дістати омлет;
  • За бажанням наріжте його шматочками та смакуйте.

Готуємо смачний омлет в пакеті за кілька хвилин: рецепт швидкого та корисного сніданку

Рецепт омлету в пакеті

Раніше ми повідомляли, що Клопотенко дав рецепт справжнього омлету.

Також ми писали, що шеф-кухар розповів, як легко приготувати солодкий японський омлет.

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