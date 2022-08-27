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Готовим вкусные творожные пончики за 30 минут: можно добавить любую начинку

Как приготовить вкусные воздушные пончики (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Замечательным десертом к чаю станут пухлые и ароматные пончики. Они легки в приготовлении, ведь основа их - тесто. Также их можно готовить с разной начинкой.

Рецептом поделилась фудблогерка Анастасия (anny.cooking) в Instagram.

Для приготовления воздушных пончиков понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйцо - 1 шт;
  • сахар - 2 ст. л;
  • ванильный сахар - 10 г;
  • сливочное масло - 1 ст. л ;
  • сметана - 1 ст. л;
  • сыр - 250 г;
  • мука - 200 г;
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала нужно взбить яйцо с сахаром, солью и добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

После этого добавьте сметану, творог, муку, разрыхлитель и перемешайте. Далее нужно замесить руками тесто, скатать в колбаску и порезать на 12 частей.

Шарики нужно скатать, прижать и вырезать серединку. Выложите их на противень застеленный пергаментом, сверху смажьте смесью желтка с молоком.

Рецепт вкусных пончиков (скрин с видео)

Выпекать пончики нужно 25 минут при 180 градусах.

Всего на приготовление понадобится примерно 30 минут.

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