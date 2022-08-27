Готуємо смачні сирні пончики за 30 хвилин: можна додати будь-яку начинку

Для приготування повітряних пончиків знадобляться такі інгредієнти:

яйце - 1 шт;

цукор - 2 ст. л;

ванільний цукор - 10 г;

вершкове масло - 1 ст. л ;

сметана - 1 ст. л;

сир - 250 г;

борошно - 200 г;

розпушувач - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно збити яйце з цукром, сіллю та додати розтоплене вершкове масло і перемішати.

Після цього додати сметану, сир, борошно, розпушувач та перемішайте. Далі потрібно замісити руками тісто, скачати в ковбаску і порізати на 12 частин.

Кульки потрібно скачати, притиснути і вирізати серединку. Викладіть їх на деко застелене пергаментом, зверху змастіть сумішшю жовтка з молоком.

Рецепт смачних пончиків (скрін з відео)

Випікати пончики потрібно 25 хвилин при 180 градусах.

Загалом на приготування знадобиться приблизно 30 хвилин.