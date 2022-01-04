UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим вкусное рождественское печенье с глазурью: простой рецепт

Автор: Татьяна Самарук

Традиционно на Рождество выпекается особенная выпечка - печенье с глазурью. Поэтому специалисты поделились простым и легким рецептом. А вот декорировать такое печенье кулинары советуют съедобными блестками.

Рецепт опубликовали на сайте shuba.life.

Так, рождественское печенье можно дарить близким и украсить им елку. Просто заранее сделайте отверстие в верхней части перед выпечкой, а затем проденьте сквозь него ленту и повесьте на пушистые веточки.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • Масло сливочное - 100 г;
  • Пудра сахарная - 100 г;
  • Яйца - 1 шт;
  • Сахар ванильный - 7 г;
  • Мука пшеничная - 275 г.

Для декора:

  • Пудра сахарная - 400 г;
  • Вода - 4 ст. л;
  • Пищевой краситель - 3 г;
  • Съедобные блестки- 2 г.

Сначала разогрейте духовку до 190 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

Далее мягкое сливочное масло и сахар вместе взбейте в миске до получения пышной светлой массы. Добавьте яйцо и ваниль, понемногу взбивая, пока они хорошо не соединятся с другими ингредиентами.

Затем всыпьте муку и быстро замесите тесто и соберите его в шар.

Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой рабочей поверхности в пласт толщиной 1 см.

Формой для печенья или стаканом вырежьте печенье из теста и аккуратно положите на противень. Выпекайте печенье 8-10 минут, или до бледно-золотисто-коричневого цвета.

Как приготовить рождественское печенье (freepik)

Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте достаточно воды, чтобы образовалась однородная смесь и добавьте пищевой краситель.

В конце аккуратно выложите глазурь на печенье с помощью ножа и посыпьте блестками.

Как приготовить рождественское печенье (freepik)

Ранее мы сообщали, что Лилия Ребрик показала, как испечь имбирное печенье для всей семьи.

Также мы писали о необычном рецепте сладкой кутьи.

Читайте РБК-Украина в Google News
печенье