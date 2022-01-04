Готовим вкусное рождественское печенье с глазурью: простой рецепт

Так, рождественское печенье можно дарить близким и украсить им елку. Просто заранее сделайте отверстие в верхней части перед выпечкой, а затем проденьте сквозь него ленту и повесьте на пушистые веточки.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

Масло сливочное - 100 г;

Пудра сахарная - 100 г;

Яйца - 1 шт;

Сахар ванильный - 7 г;

Мука пшеничная - 275 г.

Для декора:

Пудра сахарная - 400 г;

Вода - 4 ст. л;

Пищевой краситель - 3 г;

Съедобные блестки- 2 г.

Сначала разогрейте духовку до 190 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

Далее мягкое сливочное масло и сахар вместе взбейте в миске до получения пышной светлой массы. Добавьте яйцо и ваниль, понемногу взбивая, пока они хорошо не соединятся с другими ингредиентами.

Затем всыпьте муку и быстро замесите тесто и соберите его в шар.

Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой рабочей поверхности в пласт толщиной 1 см.

Формой для печенья или стаканом вырежьте печенье из теста и аккуратно положите на противень. Выпекайте печенье 8-10 минут, или до бледно-золотисто-коричневого цвета.

Как приготовить рождественское печенье (freepik)

Для глазури просейте сахарную пудру в большую миску и добавьте достаточно воды, чтобы образовалась однородная смесь и добавьте пищевой краситель.

В конце аккуратно выложите глазурь на печенье с помощью ножа и посыпьте блестками.

Как приготовить рождественское печенье (freepik)