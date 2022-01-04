Готуємо смачне різдвяне печиво з глазур’ю: простий рецепт

Традиційно на Різдво випікається особлива випічка - печиво з глазур'ю. Тому фахівці поділились простим та легким рецептом. А от декорувати таке печиво кулінари радять їстівними блискітками.
Рецепт опублікували на сайті shuba.life.
Так, різдвяне печиво можна дарувати близьким та прикрасити ним ялинку. Просто заздалегідь зробіть отвір у верхній частині перед випічкою, а потім протягніть крізь нього стрічку й повісьте на пухнасті гілочки.
Для приготування підготуйте наступні інгредієнти:
Для декору:
Спочатку розігрійте духовку до 190 градусів та застеліть деко папером для випічки.
Далі м’яке вершкове масло і цукор разом збийте в мисці до отримання пишної світлої маси. Додайте яйце і ваніль, потрохи збиваючи, поки вони добре не з’єднаються з іншими інгредієнтами.
Потім всипте борошно та швидко замісіть тісто і зберіть його в кулю.
Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном робочій поверхні в пласт товщиною 1 см.
Формою для печива або склянкою виріжте печиво з тіста й акуратно покладіть на деко. Випікайте печиво 8-10 хвилин, або до блідо-золотисто-коричневого кольору.
Для глазурі просійте цукрову пудру у велику миску та додайте достатньо води, щоб утворилася однорідна суміш та додайте харчовий барвник.
Вкінці акуратно викладіть глазур на печиво за допомогою ножа й посипте блискітками.
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