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Готуємо смачне різдвяне печиво з глазур’ю: простий рецепт

Автор: Тетяна Самарук

Традиційно на Різдво випікається особлива випічка - печиво з глазур'ю. Тому фахівці поділились простим та легким рецептом. А от декорувати таке печиво кулінари радять їстівними блискітками.

Рецепт опублікували на сайті shuba.life.

Так, різдвяне печиво можна дарувати близьким та прикрасити ним ялинку. Просто заздалегідь зробіть отвір у верхній частині перед випічкою, а потім протягніть крізь нього стрічку й повісьте на пухнасті гілочки.

Для приготування підготуйте наступні інгредієнти:

  • Масло вершкове - 100 г;
  • Пудра цукрова - 100 г;
  • Яйця - 1 шт;
  • Цукор ванільний - 7 г;
  • Борошно пшеничне - 275 г.

Для декору:

  • Пудра цукрова - 400 г;
  • Вода - 4 ст. л;
  • Харчовий барвник - 3 г;
  • Їстівні блискітки - 2 г.

Спочатку розігрійте духовку до 190 градусів та застеліть деко папером для випічки.

Далі м’яке вершкове масло і цукор разом збийте в мисці до отримання пишної світлої маси. Додайте яйце і ваніль, потрохи збиваючи, поки вони добре не з’єднаються з іншими інгредієнтами.

Потім всипте борошно та швидко замісіть тісто і зберіть його в кулю.

Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном робочій поверхні в пласт товщиною 1 см.

Формою для печива або склянкою виріжте печиво з тіста й акуратно покладіть на деко. Випікайте печиво 8-10 хвилин, або до блідо-золотисто-коричневого кольору.

Як приготувати різдвяне печиво (freepik)

Для глазурі просійте цукрову пудру у велику миску та додайте достатньо води, щоб утворилася однорідна суміш та додайте харчовий барвник.

Вкінці акуратно викладіть глазур на печиво за допомогою ножа й посипте блискітками.

Як приготувати різдвяне печиво (freepik)

Раніше ми повідомляли, що Лілія Ребрик показала, як спекти імбирне печиво для всієї родини.

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