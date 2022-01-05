Готовим вареники по-новому на Святвечер: рецепт вкусного постного блюда

Совсем скоро все православные христиане будут праздновать Рождество. А накануне, 6 января, состоится особый ужин - Святвечер. Как известно, на столе должно стоять 12 постных блюд. Одной из таких являются вареники.
Рецептом постных вареников с картошкой и грибами на заварном тесте поделилась фудблогерка Надежда Оранская в Instagram.
Так, в рецепт вареников входит молоко и сливочное масло. Однако, блогер рассказала, что для постного варианта эти составляющие можно не добавлять, ведь вкус блюда от этого не меняется.
Для приготовления грибной начинки понадобятся следующие ингредиенты:
Для картофельной начинки:
Для теста возьмите:
Способ приготовления:
Сначала нужно приготовить грибную начинку. В частности, сушеные грибы нужно залить кипятком на 1 час.
Далее измельчите лук и обжарьте. Также измельчите грибы и обжарьте вместе с луком. Тушить нужно в течение 5-10 минут. Затем добавьте квашеную и свежую капусту, специи и тушите 30-40 минут.
Для приготовления картофельной начинки нужно предварительно отварить картофель.
Добавьте к ней необходимые компоненты и перемешайте до однородности.
Для приготовления теста соедините все компоненты и постепенно добавляйте муку. Замесите эластичное тесто.
В конце сварите вареники и варите до готовности.
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