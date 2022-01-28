Готовим вареники с бананом и шоколадом: такое блюдо удивит всех

Любимое блюдо всех украинцев - вареники. Есть много вариантов и начинок приготовления этого блюда. Однако, все они надоедают. Поэтому эксперты поделились рецептом приготовления с необычным ингредиентом.

Рецептом вареников с бананом и шоколадом поделились на сайте papilot .

Так, для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

0,5 литров теплой воды;

0,5 килограммов муки;

щепотка соли;

4 больших банана;

100 граммов молочного шоколада.

Способ приготовления:

Сначала натрите шоколад на грубой терке. Затем почистите бананы и нарежьте их тонкими ломтиками.

После этого в большую миску насыпьте муку и соль и постепенно добавьте воду. Замесите тесто, а затем раскатайте его в тонкий корж.

Далее стаканом или специальной формой вырежьте из теста круги и к каждому из них добавьте бананы и шоколад и формируйте вареники.

Вареники положите в чуть подсоленную воду и варите их, пока они не всплывут на поверхность.

Такое вкусное и необычное блюдо можно подать со сладкими сливками.

Рецепт вареников с бананом и шоколадом (pexels)