ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо вареники з бананом та шоколадом: така страва здивує усіх

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 17:01
Готуємо вареники з бананом та шоколадом: така страва здивує усіх Рецепт вареників з бананом та шоколадом (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Улюблена страва усіх українців - вареники. Є багато варіантів та начинок приготування цієї страви. Однак, усі вони набридають. Тому експерти поділились рецептом приготування з незвичайним інгредієнтом.

Рецептом вареників з бананом та шоколадом поділились на сайті papilot.

Так, для приготування підготуйте наступні інгредієнти:

  • 0,5 літрів теплої води;
  • 0,5 кілограмів борошна;
  • щіпка солі;
  • 4 великих бананів;
  • 100 грамів молочного шоколаду.

Спосіб приготування:

Спочатку натріть шоколад на грубій терці. Потім почистьте банани та наріжте їх тонкими скибочками.

Після цього у велику миску насипте борошно і сіль і поступово додайте воду. Замісіть тісто, а потім розкачайте його у тонкий корж.

Далі склянкою або спеціальною формою виріжте з тіста круги та до кожного з них додайте банани й шоколад та формуйте вареники.

Вареники покладіть в ледь підсолену воду і варіть їх, поки вони не спливуть на поверхню.

Таку смачну та незвичну страву можна подати з солодкими вершками.

Готуємо вареники з бананом та шоколадом: така страва здивує усіхРецепт вареників з бананом та шоколадом (pexels)

Раніше ми повідомляли, що приготувати з бананів, які починають псуватися.

Також ми писали, як приготувати соковитий шоколадно-чорний торт "Сльоза пантери".

Читайте РБК-Україна в Google News
вареники
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів