Готуємо вареники з бананом та шоколадом: така страва здивує усіх

Улюблена страва усіх українців - вареники. Є багато варіантів та начинок приготування цієї страви. Однак, усі вони набридають. Тому експерти поділились рецептом приготування з незвичайним інгредієнтом.

Рецептом вареників з бананом та шоколадом поділились на сайті papilot .

Так, для приготування підготуйте наступні інгредієнти:

0,5 літрів теплої води;

0,5 кілограмів борошна;

щіпка солі;

4 великих бананів;

100 грамів молочного шоколаду.

Спосіб приготування:

Спочатку натріть шоколад на грубій терці. Потім почистьте банани та наріжте їх тонкими скибочками.

Після цього у велику миску насипте борошно і сіль і поступово додайте воду. Замісіть тісто, а потім розкачайте його у тонкий корж.

Далі склянкою або спеціальною формою виріжте з тіста круги та до кожного з них додайте банани й шоколад та формуйте вареники.

Вареники покладіть в ледь підсолену воду і варіть їх, поки вони не спливуть на поверхню.

Таку смачну та незвичну страву можна подати з солодкими вершками.

Рецепт вареників з бананом та шоколадом (pexels)