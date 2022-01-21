Готовим творожные блинчики с тыквой: минимум усилий
Фото: Готовим блинчики с тыквой (pixabay.com)
Блинчики - это отличное решение на завтрак, а если они еще и с тыквой - то это максимальная польза. Предлагаем вам рецепт приготовления этого прекрасного блюда.
Он опубликован на странице Едим дома в Facebook.
Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты
- яйца куриные — 1 шт.
- молоко 200 мл
- тыква 80 г
- творог 100 г
- мука 60 г
- разрыхлитель 1 ч. л.
- ванилин — 1 щепотка
- растительное масло — 30 г
- соль — 1 щепотка
- сахар — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления
Сырую тыкву натереть на мелкой терке. Взбить молоко и яйцо с щепоткой соли до пены. Добавляем творог, тыкву, муку, разрыхлитель, ванилин и сахар. Добавляем растительное масло. Тщательно размешиваем. Выпекаем на сухой сковороде с закрытой крышкой. Мощность плиты средняя. Блинчик сверху тоже должен схватиться. Переворачиваем и допекаем без крышки до румяности. Подаем со сгущенкой.
Приятного аппетита!
Блинчики с тыквой (фото: Юлия Портнова)
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