Готуємо сирні млинці з гарбузом: мінімум зусиль
Фото: Готуємо млинці з гарбузом (pixabay.com)
Млинці - це відмінне рішення на сніданок, а якщо вони ще й з гарбузом - то це максимальна користь. Пропонуємо вам рецепт приготування цієї прекрасної страви.
Він опублікований на сторінці Їмо вдома в Facebook.
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти
- яйця курячі -1 шт.
- молоко 200 мл
- гарбуз 80 г
- сир 100 г
- борошно 60 г
- розпушувач 1 ч. л.
- ванілін 1 щіпка
- рослинна олія-30 г
- сіль 1 щіпка
- цукор 1 ст. л.
Покроковий рецепт приготування
Сирий гарбуз натерти на дрібній тертці. Збити молоко і яйце з дрібкою солі до піни. Додаємо сир, гарбуз, борошно, розпушувач, ванілін і цукор. Додаємо рослинну олію. Ретельно розмішуємо. Випікаємо на сухій сковороді із закритою кришкою. Потужність плити середня. Млинець зверху теж повинен схопитися. Перевертаємо і допікаємо без кришки до рум'яності. Подаємо зі згущеним молоком.
Смачного!
Млинці з гарбузом (фото: Юлія Портнова)
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