Этот торт лучше Наполеона: три ингредиента и полчаса на готовку

Для любителей Наполеона есть хорошая новость: появился рецепт торта, который по вкусу очень напоминает известный десерт, а может, и лучше. При этом готовить его очень быстро и просто - в составе всего три компонента.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см. Выпекайте его при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности.
Для крема взбейте сливки и тонкой струйкой введите сгущенку.
Прямоугольную или квадратную форму выстелите пищевой пленкой. Дно смажьте кремом.
Выложите один слой остывших палочек, сверху смажьте кремом, следующий слой палочек, дальше крем и т. д.
Оставьте 3 ст. ложки крема и 2-3 палочки для декора.
Торт поставьте в холодильник на 12 часов.
Торт достаньте из формы, переложите на блюдо для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента, чтобы не запачкать).
Кремом смажьте торт и посыпьте сверху крошкой из палочек.
Чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, подморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба.
Ранее блогер также дала рецепт Наполеона без выпечки всего за 20 минут времени.
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