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Цей торт кращий за Наполеон: три інгредієнти і півгодини на готування

Скріншот відео: Готуємо торт, кращий за Наполеон
Автор: Світлана Мащенко

Для любителів Наполеону є хороша новина: з'явився рецепт торту, який за смаком дуже нагадує відомий десерт, а може, й кращий. При цьому готувати його дуже швидко й просто - у складі всього три компоненти.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • листкове бездріжджове тісто-450 г
  • вершки 33% - 400 мл
  • згущене молоко-200 г

Покрокове приготування

Тісто не потрібно розгортати, а лише розморозити і нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см. Випікайте його при температурі 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.

Для крему збийте вершки і тонкою цівкою введіть згущене молоко.

Прямокутну або квадратну форму вистеліть харчовою плівкою. Дно змастіть кремом.

Викладіть один шар остиглих паличок, зверху змастіть кремом, наступний шар паличок, далі крем і т. д.

Залиште 3 ст. ложки крему і 2-3 палички для декору.

Торт поставте в холодильник на 12 годин.

Торт дістаньте з форми, перекладіть на блюдо для подачі (його можна вистелити шматочками пергаменту, щоб не забруднити).

Кремом змастіть торт і посипте зверху крихтою з паличок.

Щоб акуратно нарізати торт на порційні шматки, підморозьте його і нарізайте зубчастим ножем для хліба.

Раніше блогер також дала рецепт Наполеону без випічки всього за 20 хвилин часу.

Також ми писали, як приготувати чізкейк без випічки.

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