Цей торт кращий за Наполеон: три інгредієнти і півгодини на готування

Інгредієнти:

листкове бездріжджове тісто-450 г

вершки 33% - 400 мл

згущене молоко-200 г

Покрокове приготування

Тісто не потрібно розгортати, а лише розморозити і нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см. Випікайте його при температурі 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.

Для крему збийте вершки і тонкою цівкою введіть згущене молоко.

Прямокутну або квадратну форму вистеліть харчовою плівкою. Дно змастіть кремом.

Викладіть один шар остиглих паличок, зверху змастіть кремом, наступний шар паличок, далі крем і т. д.

Залиште 3 ст. ложки крему і 2-3 палички для декору.

Торт поставте в холодильник на 12 годин.

Торт дістаньте з форми, перекладіть на блюдо для подачі (його можна вистелити шматочками пергаменту, щоб не забруднити).

Кремом змастіть торт і посипте зверху крихтою з паличок.

Щоб акуратно нарізати торт на порційні шматки, підморозьте його і нарізайте зубчастим ножем для хліба.