Цей торт кращий за Наполеон: три інгредієнти і півгодини на готування

Для любителів Наполеону є хороша новина: з'явився рецепт торту, який за смаком дуже нагадує відомий десерт, а може, й кращий. При цьому готувати його дуже швидко й просто - у складі всього три компоненти.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Тісто не потрібно розгортати, а лише розморозити і нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см. Випікайте його при температурі 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.
Для крему збийте вершки і тонкою цівкою введіть згущене молоко.
Прямокутну або квадратну форму вистеліть харчовою плівкою. Дно змастіть кремом.
Викладіть один шар остиглих паличок, зверху змастіть кремом, наступний шар паличок, далі крем і т. д.
Залиште 3 ст. ложки крему і 2-3 палички для декору.
Торт поставте в холодильник на 12 годин.
Торт дістаньте з форми, перекладіть на блюдо для подачі (його можна вистелити шматочками пергаменту, щоб не забруднити).
Кремом змастіть торт і посипте зверху крихтою з паличок.
Щоб акуратно нарізати торт на порційні шматки, підморозьте його і нарізайте зубчастим ножем для хліба.
Раніше блогер також дала рецепт Наполеону без випічки всього за 20 хвилин часу.
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