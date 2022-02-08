Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Приготувати сосиски? Простіше простого! Саме так скаже будь-хто з нас. Але, виявляється, десятиліттями ми все робимо неправильно! Так, ми не шкодимо здоров'ю, та й не до кінця розкриваємо смакові якості цього продукту (якщо він, звісно, якісний сам по собі).

А як приготувати сосиски швидко і щоб вони були максимально смачними? Styler зібрав думки кулінарів з усього світу і тепер ділиться з вами лайфхаками.

Найкраще сосиски смакують теплими

Хоч зварити сосиски - нескладне завдання, але "диявол криється в деталях".

Зокрема, кулінари радять вийняти сосиски з холодильника за півгодини до обробки. Тоді вони не тільки стануть більш ароматними, а й не полопаються при контакті з гарячою водою.

Також перед варінням знімайте захисну плівку з сосисок. Колись цей "целофан" вважали шкідливим, таким, що виділяє купу некорисних речовин у гарячій воді. Сьогодні ж виробники сосисок роблять "обгортки" максимально безпечними.

Тому тут питання чисто практичне: з гарячих, щойно зварених сосисок знімати захисну оболонку важче.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Відомий кулінарний критик Роберт Маклович радить варити сосиски по такому алгоритму:

довести воду в каструлі до кипіння

зняти каструлю з вогню

кинути в неї сосиски на 4-5 хвилин.

А ще, каже експерт, у воду можна додати кілька крупинок запашного перцю, що збагатить аромат страви.

Чому краще не тримати сосиски у воді надто довго? Все дуже просто. Інтенсивна термічна обробка негативно впливає не тільки на смак і консистенцію продукту, а й може завдати шкоди здоров’ю.

Особливо, якщо продукт містить нітрати або нітрити, які при нагріванні перетворюються на нітрозаміни - сполуки, які сприяють розвитку новоутворень товстого кишківника, шлунку, печінки та нирок.

А ще ліпше готувати цей продукт на пару. На думку багатьох людей, сосисочки тоді набувають більш виразного смаку і аромату.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Як правильно обирати сосиски

Сьогодні асортимент сосисок у магазинах величезний. І на щастя, часи, коли до складу продукту входило багато чого дивного (картон чи туалетний папір), минули. Хоча суперечливі інгредієнти все ще "спливають".

Отож. Щоб не отруїтися сосисками і насолодитися ними "на повну", вони мають містити 70-80 відсотків м'яса. Однак уникайте продуктів, які містять "м'ясо механічного обвалювання" - бо це, по суті, сухожилля, хрящі, жир, перетинки, подрібнені кістки, а іноді навіть пір’я та кігті.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Також слідкуйте, щоб продукт не містив цукру (або його кількість у сосисках була мінімальною).

Чого ще не повинно бути в складі хороших сосисок? Наприклад, Е250 і Е251. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я не так давно визнали, що надмірне вживання цих консервантів може бути фатальним для здоров’я, оскільки підвищує ризик отруєння організму, захворювань нирок і навіть сприяє розвитку колоректального раку.

Звісно, шукайте на поличках магазинів сосиски без фосфатів. Вони хоч і вважаються не надто шкідливими, але в надлишку можуть порушити роботу організму, сприяючи гіршому засвоєнню кальцію, магнію і цинку, а також синтезу вітаміну D.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Що ми ще знаємо про сосиски

Цей продукт регулярно споживають на сніданок, обід чи вечерю багато українців. Це не дивно, адже сосиски - відносно дешевий і універсальний продукт.

Згідно з останніми дослідженнями, найбільша група, яка споживає сосиски - це пенсіонери та студенти.

Сосиски (фото: pixabay.com)

А винайшли сосиски у Франкфурті-на-Майні - місті, яке віками славиться виробництвом різноманітної м'ясної продукції. Саме тут ще у другій половині XV століття почали пропонувати містянам копчені при низькій температурі тонкі ковбаски з яловичини та свинини, що були "загорнуті" в овечі кишки.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Пізніше м'ясник Йоганн Ланер адаптував цей продукт і у XVIII столітті почав виробляти (й продавати, звісно) його у Відні. Саме знамениті "віденські сосиски" вважаються прототипом нинішніх сосисок.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Популяризації сосисок у світі сприяв ще один емігрант з Франкфурта - Чарльз Фелтман, який переїхав до Нью-Йорка у віці 15 років, і у 1876 році почав подорожувати пляжами Коні-Айленда на велосипеді з великим візком, пропонуючи відпочивальникам винайдений ним перекус - сосиски в рулеті, пізніше названі хот-догами.

Сосиски (фото: pixabay.com)

Цікаво, що у часи СРСР до сосисок додавали крохмаль, борошно, а ще сироватку крові та білкові стабілізатори. М’ясо ж часто замінювали субпродуктами. Держстандарт 1979 року дозволяв також у виробництві сосисок замість яловичини та свинини використовувати будь-які інші види м’яса.

Видео: YouTube