ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Новость на русском →
Вівторок 08 лютого 2022 21:29
Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити Сосиски треба вміти готувати (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Приготувати сосиски? Простіше простого! Саме так скаже будь-хто з нас. Але, виявляється, десятиліттями ми все робимо неправильно! Так, ми не шкодимо здоров'ю, та й не до кінця розкриваємо смакові якості цього продукту (якщо він, звісно, якісний сам по собі).

А як приготувати сосиски швидко і щоб вони були максимально смачними? Styler зібрав думки кулінарів з усього світу і тепер ділиться з вами лайфхаками.

Найкраще сосиски смакують теплими

Хоч зварити сосиски - нескладне завдання, але "диявол криється в деталях".

Зокрема, кулінари радять вийняти сосиски з холодильника за півгодини до обробки. Тоді вони не тільки стануть більш ароматними, а й не полопаються при контакті з гарячою водою.

Також перед варінням знімайте захисну плівку з сосисок. Колись цей "целофан" вважали шкідливим, таким, що виділяє купу некорисних речовин у гарячій воді. Сьогодні ж виробники сосисок роблять "обгортки" максимально безпечними.

Тому тут питання чисто практичне: з гарячих, щойно зварених сосисок знімати захисну оболонку важче.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Відомий кулінарний критик Роберт Маклович радить варити сосиски по такому алгоритму:

  • довести воду в каструлі до кипіння
  • зняти каструлю з вогню
  • кинути в неї сосиски на 4-5 хвилин.

А ще, каже експерт, у воду можна додати кілька крупинок запашного перцю, що збагатить аромат страви.

Чому краще не тримати сосиски у воді надто довго? Все дуже просто. Інтенсивна термічна обробка негативно впливає не тільки на смак і консистенцію продукту, а й може завдати шкоди здоров’ю.

Особливо, якщо продукт містить нітрати або нітрити, які при нагріванні перетворюються на нітрозаміни - сполуки, які сприяють розвитку новоутворень товстого кишківника, шлунку, печінки та нирок.

А ще ліпше готувати цей продукт на пару. На думку багатьох людей, сосисочки тоді набувають більш виразного смаку і аромату.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Як правильно обирати сосиски

Сьогодні асортимент сосисок у магазинах величезний. І на щастя, часи, коли до складу продукту входило багато чого дивного (картон чи туалетний папір), минули. Хоча суперечливі інгредієнти все ще "спливають".

Отож. Щоб не отруїтися сосисками і насолодитися ними "на повну", вони мають містити 70-80 відсотків м'яса. Однак уникайте продуктів, які містять "м'ясо механічного обвалювання" - бо це, по суті, сухожилля, хрящі, жир, перетинки, подрібнені кістки, а іноді навіть пір’я та кігті.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Також слідкуйте, щоб продукт не містив цукру (або його кількість у сосисках була мінімальною).

Чого ще не повинно бути в складі хороших сосисок? Наприклад, Е250 і Е251. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я не так давно визнали, що надмірне вживання цих консервантів може бути фатальним для здоров’я, оскільки підвищує ризик отруєння організму, захворювань нирок і навіть сприяє розвитку колоректального раку.

Звісно, шукайте на поличках магазинів сосиски без фосфатів. Вони хоч і вважаються не надто шкідливими, але в надлишку можуть порушити роботу організму, сприяючи гіршому засвоєнню кальцію, магнію і цинку, а також синтезу вітаміну D.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Що ми ще знаємо про сосиски

Цей продукт регулярно споживають на сніданок, обід чи вечерю багато українців. Це не дивно, адже сосиски - відносно дешевий і універсальний продукт.

Згідно з останніми дослідженнями, найбільша група, яка споживає сосиски - це пенсіонери та студенти.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

А винайшли сосиски у Франкфурті-на-Майні - місті, яке віками славиться виробництвом різноманітної м'ясної продукції. Саме тут ще у другій половині XV століття почали пропонувати містянам копчені при низькій температурі тонкі ковбаски з яловичини та свинини, що були "загорнуті" в овечі кишки.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Пізніше м'ясник Йоганн Ланер адаптував цей продукт і у XVIII столітті почав виробляти (й продавати, звісно) його у Відні. Саме знамениті "віденські сосиски" вважаються прототипом нинішніх сосисок.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Популяризації сосисок у світі сприяв ще один емігрант з Франкфурта - Чарльз Фелтман, який переїхав до Нью-Йорка у віці 15 років, і у 1876 році почав подорожувати пляжами Коні-Айленда на велосипеді з великим візком, пропонуючи відпочивальникам винайдений ним перекус - сосиски в рулеті, пізніше названі хот-догами.

Ми готуємо сосиски неправильно. Ось як потрібно це робити

Сосиски (фото: pixabay.com)

Цікаво, що у часи СРСР до сосисок додавали крохмаль, борошно, а ще сироватку крові та білкові стабілізатори. М’ясо ж часто замінювали субпродуктами. Держстандарт 1979 року дозволяв також у виробництві сосисок замість яловичини та свинини використовувати будь-які інші види м’яса.

Видео: YouTube

Нагадаємо, ми також писали, чому в Європі не їдять гречку?

Раніше стало відомо про улюблений сніданок Єлизавети II, який вона їсть щодня вже 70 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукты еда
LITE
Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк
Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк