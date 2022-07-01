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Готовим соленые сырники с зеленью: рецепт от известного кулинара

Рецепт сырников от Ярославского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Такое блюдо как сырники любят многие. Обычно их готовят сладкими, но есть и вариация этого лакомства в соленом виде.

Рецептом соленых сырников поделился известный кулинар и ресторатор Владимир Ярославский.

Вам понадобится

  • 300г творога
  • 1 яйцо
  • 100г петрушки
  • 100г шпинат
  • Соль
  • Свежий тимьян
  • 35г овсяной муки
  • Масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Творог нужно хорошо отжать через полотенце или марлю – там всегда есть избыточная влага, а она вам не нужна.

Петрушку и шпинат хорошо помойте, удалите стволы – большие стебли, и саму зелень залейте кипятком, сразу же вылейте на сито, дайте остыть и хорошо отожмите зелень от влаги.

Кстати, вместо шпината вы можете взять обычный укроп. Хорошо измельчите зелень вместе с яйцом в блендере.

Смешайте в миске все ингредиенты - домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку. Сформируйте шарики.

На небольшом огне поджарьте их с каждой стороны до румяной корочки, накройте крышкой и еще раз поджарьте с каждой стороны.

Сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой. Их можно также дополнить лососем и сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить манники - вкусную альтернативу сырникам.

Попробуйте также приготовить пирог с ревенем и яблоками - простую и очень ароматную выпечку.

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