Готовим соленые сырники с зеленью: рецепт от известного кулинара

Такое блюдо как сырники любят многие. Обычно их готовят сладкими, но есть и вариация этого лакомства в соленом виде.
Рецептом соленых сырников поделился известный кулинар и ресторатор Владимир Ярославский.
Творог нужно хорошо отжать через полотенце или марлю – там всегда есть избыточная влага, а она вам не нужна.
Петрушку и шпинат хорошо помойте, удалите стволы – большие стебли, и саму зелень залейте кипятком, сразу же вылейте на сито, дайте остыть и хорошо отожмите зелень от влаги.
Кстати, вместо шпината вы можете взять обычный укроп. Хорошо измельчите зелень вместе с яйцом в блендере.
Смешайте в миске все ингредиенты - домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку. Сформируйте шарики.
На небольшом огне поджарьте их с каждой стороны до румяной корочки, накройте крышкой и еще раз поджарьте с каждой стороны.
Сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой. Их можно также дополнить лососем и сметаной.
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