Готовим соленые сырники с зеленью: рецепт от известного кулинара

Вам понадобится

300г творога

1 яйцо

100г петрушки

100г шпинат

Соль

Свежий тимьян

35г овсяной муки

Масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Творог нужно хорошо отжать через полотенце или марлю – там всегда есть избыточная влага, а она вам не нужна.

Петрушку и шпинат хорошо помойте, удалите стволы – большие стебли, и саму зелень залейте кипятком, сразу же вылейте на сито, дайте остыть и хорошо отожмите зелень от влаги.

Кстати, вместо шпината вы можете взять обычный укроп. Хорошо измельчите зелень вместе с яйцом в блендере.

Смешайте в миске все ингредиенты - домашний творог, соль, зелень с яйцом, овсяную муку. Сформируйте шарики.

На небольшом огне поджарьте их с каждой стороны до румяной корочки, накройте крышкой и еще раз поджарьте с каждой стороны.

Сырники получаются чрезвычайно сочные, с хрустящей корочкой. Их можно также дополнить лососем и сметаной.