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Готовим пирог с ревенем и яблоками: простой рецепт ароматной выпечки

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Пятница 24 июня 2022 08:03
Готовим пирог с ревенем и яблоками: простой рецепт ароматной выпечки Пирог с ревенем и яблоками (freepik)
Автор: Марина Настевич

Из кислого ревеня и сладких яблок получается замечательная начинка для пирога. Попробуйте приготовить это несложное блюдо, которое получится невероятно вкусным и ароматным.

Рецепт был опубликован на Instagram-страничке "Готуйте та смакуйте".

Пирог с ревенем и яблоками

Ингредиенты:

  • Ревень - 3 шт
  • Сахар-2 ст. л
  • Яблоко - 2 шт
  • Корица-1 ч. л
  • Цедра лимона-1 ч. л
  • Яйца-4 шт
  • Сахар - 100 гр
  • Масло оливковое - 50 мл
  • Мука - 70 гр
  • Крахмал - 30 гр
  • Разрыхлитель-1 ч. л
  • Ванильный ароматизатор

Способ приготовления:

Ревень помыть, почистить, нарезать, добавить 2 ст. л сахара и оставить на дуршлаге, чтобы стекла жидкость.

Яблоки почистить, нарезать, добавить корицу и цедру лимона.

Яйца взбить миксером 3 мин, добавить сахар, постепенно взбивая, добавить масло.

Смешать муку, крахмал, разрыхлитель и ввести в нашу массу. Тесто готово! В конце добавить ароматизатор (у меня ванильный), ввести яблоки и ревень, перемешать.

Выпекать в форме 24 см, при 180С, 30-40 мин до сухой зубочистки.

Готовый пирог присыпать пудрой. Подавать с шариком мороженого.

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