Готуємо солоні сирники з зеленню: рецепт від відомого кулінара

Вам знадобиться

300г сиру

1 яйце

100г петрушки

100г шпинат

Сіль

Свіжий чебрець

35 г вівсяної муки

Масло для смаження

Покроковий рецепт приготування

Сир потрібно добре віджати через рушник або марлю – там завжди є надлишкова волога, а вона вам не потрібна.

Петрушку і шпинат добре помийте, видаліть стовбури – великі стебла, і саму зелень залийте окропом, відразу ж вилийте на сито, дайте охолонути і добре відіжміть зелень від вологи.

До речі, замість шпинату ви можете взяти звичайний кріп. Добре подрібніть зелень разом з яйцем в блендері.

Змішайте в мисці всі інгредієнти - домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяну муку. Сформуйте кульки.

На невеликому вогні підсмажте їх з кожного боку до рум'яної скоринки, накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожного боку.

Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою. Їх можна також доповнити лососем і сметаною.