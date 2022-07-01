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Готуємо солоні сирники з зеленню: рецепт від відомого кулінара

Рецепт сирників від Ярославського (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Таке блюдо як сирники люблять багато хто з нас. Зазвичай їх готують солодкими, але є і варіація цих ласощів в солоному вигляді.

Рецептом солоних сирників поділився відомий кулінар і ресторатор Володимир Ярославський.

Вам знадобиться

  • 300г сиру
  • 1 яйце
  • 100г петрушки
  • 100г шпинат
  • Сіль
  • Свіжий чебрець
  • 35 г вівсяної муки
  • Масло для смаження

Покроковий рецепт приготування

Сир потрібно добре віджати через рушник або марлю – там завжди є надлишкова волога, а вона вам не потрібна.

Петрушку і шпинат добре помийте, видаліть стовбури – великі стебла, і саму зелень залийте окропом, відразу ж вилийте на сито, дайте охолонути і добре відіжміть зелень від вологи.

До речі, замість шпинату ви можете взяти звичайний кріп. Добре подрібніть зелень разом з яйцем в блендері.

Змішайте в мисці всі інгредієнти - домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяну муку. Сформуйте кульки.

На невеликому вогні підсмажте їх з кожного боку до рум'яної скоринки, накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожного боку.

Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою. Їх можна також доповнити лососем і сметаною.

Раніше ми писали, як приготувати манники-смачну альтернативу сирникам.

Спробуйте також приготувати пиріг з ревенем і яблуками - просту і дуже ароматну випічку.

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