Готовим сочную шаурму с курицей всего за 10 минут: простой рецепт

Вкусную и сочную шаурму можно легко и быстро приготовить дома, а пользы в ней при этом будет значительно больше, да и об отравлении можно не переживать.
Рецептом домашней шаурмы с курицей поделилась фуд-блогер Anny Cooking. Вам понадобится всего 10 минут.
Берите свеженький лаваш, тогда он не будет трескать и ломаться.
Для соуса просто смешайте все ингредиенты.
Нарежьте капусту и томат.
Выкладываем на лаваш сыр, 1/2 отварной курочки, 1/4 томата, немного корейской моркови, немного капусты и сверху 1/2 соуса. Закручиваем.
Ролл поджариваем на гриле/сковороде гриль/простой антипригарной сковороде до золотистости.
Ранее мы писали, как приготовить вкусный десерт без выпечки из молока и сметаны.
А также публиковали быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса.