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Быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса: просто пальчики оближешь!

Новина українською →
Пятница 03 июня 2022 17:52
Быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса: просто пальчики оближешь! Домашний хумус (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Если вам не нравится вкус магазинного хумуса или же смущает его цена - не огорчайтесь, ведь эту вкусную закуску можно легко приготовить и дома. Хумус подают с чипсами или питой, а кто-то просто мажет его на хлеб, также можно макать в него нарезанные соломкой кусочки моркови, огурца или сельдерея.

Рецептом домашнего хумуса поделилась в Instagram нутрициолог Богдана Тарасюк.

Ингредиенты:

  • Нут - 250 г
  • Тахини - 3 ст. л.
  • Оливковое масло - 3 ст. л.
  • Сок лимона - 3 ст. л.
  • Чеснок - 2 З.
  • Соль, перец, копченая паприка - по вкусу

Готовим хумус:

1. Нут замочить предварительно в большом количестве холодной воды.

2. Отварить до готовности.

3. Жидкость слить, но оставить для доведения до нужной консистенции хумуса.

4. Взбиваем блендером, предварительно соединив все и выжав чеснок, до однородной консистенции, регулируя отваром из нута.

5. Специи по вкусу.

Просто и очень вкусно!

Быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса: просто пальчики оближешь!Домашний хумус получится очень вкусным (фото: instagram.com/body_antidiet)

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