Готуємо соковиту шаурму з куркою всього за 10 хвилин: простий рецепт

Смачну і соковиту шаурму можна легко і швидко приготувати вдома, а користі в ній при цьому буде значно більше, та й про отруєння можна не переживати.
Рецептом домашньої шаурми з куркою поділилася фуд-блогер Anny Cooking. Вам знадобиться всього 10 хвилин.
Беріть свіженький лаваш, тоді він не буде тріскати і ламатися.
Для соусу просто змішайте всі інгредієнти.
Наріжте капусту і томат.
Викладаємо на лаваш сир, 1/2 відвареної курочки, 1/4 томата, трохи корейської моркви, трохи капусти і зверху 1/2 соусу. Закручуємо.
Рол підсмажуємо на грилі/сковороді гриль/простій антипригарній сковороді до золотистості.
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