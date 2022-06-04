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Готовим сочную шаурму с курицей всего за 10 минут: простой рецепт

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Суббота 04 июня 2022 14:55
Готовим сочную шаурму с курицей всего за 10 минут: простой рецепт Рецепт домашней шаурмы (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Вкусную и сочную шаурму можно легко и быстро приготовить дома, а пользы в ней при этом будет значительно больше, да и об отравлении можно не переживать.

Рецептом домашней шаурмы с курицей поделилась фуд-блогер Anny Cooking. Вам понадобится всего 10 минут.

Ингредиенты для порции на 2-х:

  • 2 шт лаваша
  • 1 вареное куриное филе
  • 1/2 среднего томата
  • 1/8 свежей капусты, или любой другой салат
  • немного корейской моркови
  • 4 пластинки сыра ~ 70 г
  • соус: 2,5 ст. л. жирной сметаны, 1/2 ч. л. паприки, 1 ч. л. нарезанного укропа, 1 долька чеснока, 1/3 ч. л. соли (ориентируйтесь по своему вкусу)


Приготовление:

Берите свеженький лаваш, тогда он не будет трескать и ломаться.

Для соуса просто смешайте все ингредиенты.

Нарежьте капусту и томат.

Выкладываем на лаваш сыр, 1/2 отварной курочки, 1/4 томата, немного корейской моркови, немного капусты и сверху 1/2 соуса. Закручиваем.

Ролл поджариваем на гриле/сковороде гриль/простой антипригарной сковороде до золотистости.

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