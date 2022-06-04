Готовим сочную шаурму с курицей всего за 10 минут: простой рецепт

Вкусную и сочную шаурму можно легко и быстро приготовить дома, а пользы в ней при этом будет значительно больше, да и об отравлении можно не переживать.

Рецептом домашней шаурмы с курицей поделилась фуд-блогер Anny Cooking. Вам понадобится всего 10 минут.