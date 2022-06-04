Готовим сочную шаурму с курицей всего за 10 минут: простой рецепт
Вкусную и сочную шаурму можно легко и быстро приготовить дома, а пользы в ней при этом будет значительно больше, да и об отравлении можно не переживать.
Рецептом домашней шаурмы с курицей поделилась фуд-блогер Anny Cooking. Вам понадобится всего 10 минут.
Ингредиенты для порции на 2-х:
- 2 шт лаваша
- 1 вареное куриное филе
- 1/2 среднего томата
- 1/8 свежей капусты, или любой другой салат
- немного корейской моркови
- 4 пластинки сыра ~ 70 г
- соус: 2,5 ст. л. жирной сметаны, 1/2 ч. л. паприки, 1 ч. л. нарезанного укропа, 1 долька чеснока, 1/3 ч. л. соли (ориентируйтесь по своему вкусу)
⠀
Приготовление:
Берите свеженький лаваш, тогда он не будет трескать и ломаться.
Для соуса просто смешайте все ингредиенты.
Нарежьте капусту и томат.
Выкладываем на лаваш сыр, 1/2 отварной курочки, 1/4 томата, немного корейской моркови, немного капусты и сверху 1/2 соуса. Закручиваем.
Ролл поджариваем на гриле/сковороде гриль/простой антипригарной сковороде до золотистости.
Ранее мы писали, как приготовить вкусный десерт без выпечки из молока и сметаны.
А также публиковали быстрый и вкусный рецепт домашнего хумуса.