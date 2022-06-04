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Готуємо соковиту шаурму з куркою всього за 10 хвилин: простий рецепт

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Субота 04 червня 2022 14:55
Готуємо соковиту шаурму з куркою всього за 10 хвилин: простий рецепт Рецепт домашньої шаурми (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Смачну і соковиту шаурму можна легко і швидко приготувати вдома, а користі в ній при цьому буде значно більше, та й про отруєння можна не переживати.

Рецептом домашньої шаурми з куркою поділилася фуд-блогер Anny Cooking. Вам знадобиться всього 10 хвилин.

Інгредієнти для порції на 2-х:

  • 2 шт лаваша
  • 1 варене куряче філе
  • 1/2 середнього томата
  • 1/8 свіжої капусти, або будь-який інший салат
  • трохи корейської моркви
  • 4 пластинки сиру ~ 70 г
  • соус: 2,5 ст. л. жирної сметани, 1/2 ч. л. паприки, 1 ч. л. нарізаного кропу, 1 часточка часнику, 1/3 ч. л. солі (орієнтуйтеся на свій смак)


Приготування:

Беріть свіженький лаваш, тоді він не буде тріскати і ламатися.

Для соусу просто змішайте всі інгредієнти.

Наріжте капусту і томат.

Викладаємо на лаваш сир, 1/2 відвареної курочки, 1/4 томата, трохи корейської моркви, трохи капусти і зверху 1/2 соусу. Закручуємо.

Рол підсмажуємо на грилі/сковороді гриль/простій антипригарній сковороді до золотистості.

Раніше ми писали, як приготувати смачний десерт без випічки з молока і сметани.

А також публікували швидкий і смачний рецепт домашнього хумуса.

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