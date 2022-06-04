Готуємо соковиту шаурму з куркою всього за 10 хвилин: простий рецепт
Рецепт домашньої шаурми (колаж Styler)
Смачну і соковиту шаурму можна легко і швидко приготувати вдома, а користі в ній при цьому буде значно більше, та й про отруєння можна не переживати.
Рецептом домашньої шаурми з куркою поділилася фуд-блогер Anny Cooking. Вам знадобиться всього 10 хвилин.
Інгредієнти для порції на 2-х:
- 2 шт лаваша
- 1 варене куряче філе
- 1/2 середнього томата
- 1/8 свіжої капусти, або будь-який інший салат
- трохи корейської моркви
- 4 пластинки сиру ~ 70 г
- соус: 2,5 ст. л. жирної сметани, 1/2 ч. л. паприки, 1 ч. л. нарізаного кропу, 1 часточка часнику, 1/3 ч. л. солі (орієнтуйтеся на свій смак)
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Приготування:
Беріть свіженький лаваш, тоді він не буде тріскати і ламатися.
Для соусу просто змішайте всі інгредієнти.
Наріжте капусту і томат.
Викладаємо на лаваш сир, 1/2 відвареної курочки, 1/4 томата, трохи корейської моркви, трохи капусти і зверху 1/2 соусу. Закручуємо.
Рол підсмажуємо на грилі/сковороді гриль/простій антипригарній сковороді до золотистості.
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