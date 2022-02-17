Готовим скумбрию "как консервы" дома: возьмите рыбу и немного специй

Вкусную и нежную скумбрию, которая будет напоминать консервы по вкусу и консистенции, как оказалось, очень просто приготовить. Для этого нужно взять немного специй, и запастись терпением, чтобы протомить рыбку на огне как следует.
Рецептом поделилась знаменитый блогер Alina FooDee.
Скриншот: Вот такой будет наша готовая рыбка
Удалите голову, плавники, внутренности. Хорошо промойте скумбрию, обязательно удалите черную пленку внутри. Нарежьте рыбу на порционные кусочки. Выложите кусочки в кастрюлю.
Добавьте специи: душистый перец, черный перец, кориандр, лавровый лист, соль и сахар. Влейте воду и растительное масло.
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь и томите рыбу на маленьком огне 2,5 часа. Снимите кастрюлю с плиты и дайте полностью остыть.
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