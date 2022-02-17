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Готовим скумбрию "как консервы" дома: возьмите рыбу и немного специй

Автор: Светлана Мащенко

Вкусную и нежную скумбрию, которая будет напоминать консервы по вкусу и консистенции, как оказалось, очень просто приготовить. Для этого нужно взять немного специй, и запастись терпением, чтобы протомить рыбку на огне как следует.

Рецептом поделилась знаменитый блогер Alina FooDee.

Ингредиенты на 2 крупные рыбы (1,2 кг нечищенной):

  • Соль - 1 ч.л.
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Вода - 200 г
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Кориандр - 1/3 ч.л.
  • Душистый перец - 3-5 горошин
  • Черный перец - 7-10 горошин
  • Растительное масло без запаха - 70 г

Скриншот: Вот такой будет наша готовая рыбка

Пошаговое приготовление рыбы

Удалите голову, плавники, внутренности. Хорошо промойте скумбрию, обязательно удалите черную пленку внутри. Нарежьте рыбу на порционные кусочки. Выложите кусочки в кастрюлю.

Добавьте специи: душистый перец, черный перец, кориандр, лавровый лист, соль и сахар. Влейте воду и растительное масло.

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь и томите рыбу на маленьком огне 2,5 часа. Снимите кастрюлю с плиты и дайте полностью остыть.

Ранее блогер также рассказала, как приготовить невероятно вкусный паштет из скумбрии.

Также кулинар рассказала, как приготовить самое вкусное тесто для пельменей.

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