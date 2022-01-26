Готовим самый пышный омлет Пуляр всего за 10 минут: в ресторане блюдо стоит 1000 грн

"Не могу утверждать, что это аутентичный рецепт этого блюда, так как считается, что рецепт омлета Пуляр является большой тайной. Омлет матушки Пуляр и по сей день подается в одноименном ресторане и стоит 34 евро за порцию!" - пишет Алина.

Ингредиенты для сковороды диаметром 24 см:

5 яиц

соль по вкусу

молоко (сливки) - 2 ст.л. по желанию

сливочное масло - 1 ч.л.

Скрин: Таким красивым будет наш Пуляр

Пошаговое приготовление блюда

Яйца разделите на белки и желтки

К желткам добавьте щепотку соли, по желанию можно добавить молоко или сливки, встречаются разные вариации, одни добавляют, другие нет. Конечно, с молоком или сливками желтки будут более нежными.

Белки взбейте со щепоткой соли до твердых пиков.

Сковороду прогрейте на умеренном огне, добавьте сливочное масло, вылейте желтки, разровняйте одним слоем по всей поверхности сковороды.

Сверху выложите взбитые белки, жарьте на умеренном огне около 7 минут до готовности белков.

Выложите на блюдо для подачи, разрежьте омлет пополам, накройте одной частью вторую.