Готуємо найпишніший омлет Пуляр всього за 10 хвилин: в ресторані страва коштує 1000 грн

Дуже пишний і ніжний омлет Пуляр готується дуже швидко. Вже хвилин через десять ви зможете порадувати себе і свою сім'ю оригінальним сніданком, зовнішній вигляд якого точно викличе апетит.
Як приготувати страву, розповіла фуд-блогер Alina FooDee.
"Не можу стверджувати, що це автентичний рецепт цієї страви, так як вважається, що рецепт омлету Пуляр є великою таємницею. Омлет матінки Пуляр і донині подається в однойменному ресторані і коштує 34 євро за порцію!" - пише Аліна.
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Яйця розділіть на білки і жовтки
До жовтків додайте дрібку солі, за бажанням можна додати молоко або вершки, зустрічаються різні варіації, одні додають, інші ні. Звичайно, з молоком або вершками жовтки будуть більш ніжними.
Білки збийте з дрібкою солі до твердих піків.
Сковороду прогрійте на помірному вогні, додайте вершкове масло, вилийте жовтки, розрівняйте одним шаром по всій поверхні сковороди.
Зверху викладіть збиті білки, смажте на помірному вогні близько 7 хвилин до готовності білків.
Викладіть на блюдо для подачі, розріжте омлет навпіл, накрийте однією частиною другу.
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