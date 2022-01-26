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Готовим самый пышный омлет Пуляр всего за 10 минут: в ресторане блюдо стоит 1000 грн

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Среда 26 января 2022 12:20
Готовим самый пышный омлет Пуляр всего за 10 минут: в ресторане блюдо стоит 1000 грн Скриншот: Как приготовить пышный омлет Пуляр
Автор: Светлана Мащенко

Очень пышный и нежный омлет Пуляр готовится очень быстро. Уже минут через десять вы сможете порадовать себя и свою семью оригинальным завтраком, внешний вид которого точно вызовет аппетит.

Как приготовить блюдо, рассказала фуд-блогер Alina FooDee.

"Не могу утверждать, что это аутентичный рецепт этого блюда, так как считается, что рецепт омлета Пуляр является большой тайной. Омлет матушки Пуляр и по сей день подается в одноименном ресторане и стоит 34 евро за порцию!" - пишет Алина.

Ингредиенты для сковороды диаметром 24 см:

  • 5 яиц
  • соль по вкусу
  • молоко (сливки) - 2 ст.л. по желанию
  • сливочное масло - 1 ч.л.

Готовим самый пышный омлет Пуляр всего за 10 минут: в ресторане блюдо стоит 1000 грн

Скрин: Таким красивым будет наш Пуляр

Пошаговое приготовление блюда

Яйца разделите на белки и желтки

К желткам добавьте щепотку соли, по желанию можно добавить молоко или сливки, встречаются разные вариации, одни добавляют, другие нет. Конечно, с молоком или сливками желтки будут более нежными.

Белки взбейте со щепоткой соли до твердых пиков.

Сковороду прогрейте на умеренном огне, добавьте сливочное масло, вылейте желтки, разровняйте одним слоем по всей поверхности сковороды.

Сверху выложите взбитые белки, жарьте на умеренном огне около 7 минут до готовности белков.

Выложите на блюдо для подачи, разрежьте омлет пополам, накройте одной частью вторую.

Ранее мы писали, как приготовить на сковороде питу - кармашки из пресного теста для любой начинки.

Кроме того блогер поделилась рецептом армянского лаваша на сковороде.

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