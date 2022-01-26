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Готуємо найпишніший омлет Пуляр всього за 10 хвилин: в ресторані страва коштує 1000 грн

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Середа 26 січня 2022 12:20
Готуємо найпишніший омлет Пуляр всього за 10 хвилин: в ресторані страва коштує 1000 грн Скріншот: як приготувати пишний омлет Пуляр
Автор: Світлана Мащенко

Дуже пишний і ніжний омлет Пуляр готується дуже швидко. Вже хвилин через десять ви зможете порадувати себе і свою сім'ю оригінальним сніданком, зовнішній вигляд якого точно викличе апетит.

Як приготувати страву, розповіла фуд-блогер Alina FooDee.

"Не можу стверджувати, що це автентичний рецепт цієї страви, так як вважається, що рецепт омлету Пуляр є великою таємницею. Омлет матінки Пуляр і донині подається в однойменному ресторані і коштує 34 євро за порцію!" - пише Аліна.

Інгредієнти для сковороди діаметром 24 см:

  • 5 яєць
  • сіль за смаком
  • молоко (вершки) - 2 ст. л. за бажанням
  • вершкове масло - 1 ч. л.

Готуємо найпишніший омлет Пуляр всього за 10 хвилин: в ресторані страва коштує 1000 грн

Скрін: таким красивим буде наш Пуляр

Покрокове приготування страви

Яйця розділіть на білки і жовтки

До жовтків додайте дрібку солі, за бажанням можна додати молоко або вершки, зустрічаються різні варіації, одні додають, інші ні. Звичайно, з молоком або вершками жовтки будуть більш ніжними.

Білки збийте з дрібкою солі до твердих піків.

Сковороду прогрійте на помірному вогні, додайте вершкове масло, вилийте жовтки, розрівняйте одним шаром по всій поверхні сковороди.

Зверху викладіть збиті білки, смажте на помірному вогні близько 7 хвилин до готовності білків.

Викладіть на блюдо для подачі, розріжте омлет навпіл, накрийте однією частиною другу.

Раніше ми писали, як приготувати на сковороді піту - кишеньки з прісного тіста для будь-якої начинки.

Крім того блогер поділилася рецептом вірменського лаваша на сковороді.

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