Готуємо найпишніший омлет Пуляр всього за 10 хвилин: в ресторані страва коштує 1000 грн

Дуже пишний і ніжний омлет Пуляр готується дуже швидко. Вже хвилин через десять ви зможете порадувати себе і свою сім'ю оригінальним сніданком, зовнішній вигляд якого точно викличе апетит.

"Не можу стверджувати, що це автентичний рецепт цієї страви, так як вважається, що рецепт омлету Пуляр є великою таємницею. Омлет матінки Пуляр і донині подається в однойменному ресторані і коштує 34 євро за порцію!" - пише Аліна.

Інгредієнти для сковороди діаметром 24 см:

5 яєць

сіль за смаком

молоко (вершки) - 2 ст. л. за бажанням

вершкове масло - 1 ч. л.

Скрін: таким красивим буде наш Пуляр

Покрокове приготування страви

Яйця розділіть на білки і жовтки

До жовтків додайте дрібку солі, за бажанням можна додати молоко або вершки, зустрічаються різні варіації, одні додають, інші ні. Звичайно, з молоком або вершками жовтки будуть більш ніжними.

Білки збийте з дрібкою солі до твердих піків.

Сковороду прогрійте на помірному вогні, додайте вершкове масло, вилийте жовтки, розрівняйте одним шаром по всій поверхні сковороди.

Зверху викладіть збиті білки, смажте на помірному вогні близько 7 хвилин до готовності білків.

Викладіть на блюдо для подачі, розріжте омлет навпіл, накрийте однією частиною другу.