ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Готовим самую вкусную тыквенную кашу по украинскому рецепту: есть один секрет

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 09:34
Готовим самую вкусную тыквенную кашу по украинскому рецепту: есть один секрет Коллаж РБК-Украина: как приготовить тыквенную кашу по украинскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Тыква - неотъемлемый украинский сезонный овощ, из которого мы каждую осень готовим блины, пироги, крем-супы, запекаем в духовке и даже едим сырой. Но самое главное блюдо из этого оранжевого чуда - конечно же, тыквенная каша. Ее мы будем готовить с украинской крупой - пшеном.

Рецептом поделилась гастроисследовательница Елена Брайченко, основательница проекта Їzhakultura.

По словам эксперта, несмотря на всю легкость и простоту приготовления тыквенной каши с пшеном, есть несколько кулинарных мелочей, которые стоит учесть, чтобы получить действительно вкусное и полезное блюдо.

Нюансом или секретом такой каши будет то, что тыкву надо варить сразу в молоке, а не в воде, как это делают многие. Так, уверена Елена, мы получим насыщенный вкус и густую консистенцию.

К тому же исследовательница рекомендует попробовать кашу без сахара и соли, чтобы почувствовать настоящий вкус продукта. Чтобы "сдобрить", все же можно добавить меда, орешков или семян.

Ингредиенты для каши:

  • Почищенная тыква - 500 г
  • Молоко - 1/2 стакана
  • Пшено - 36 г (3 ст. л.)
  • Возможные приложения: мед, лещина или семена подсолнечника

Готовим самую вкусную тыквенную кашу по украинскому рецепту: есть один секрет

Фото: Так должна выглядеть наша каша готова

Пошаговое приготовление блюда

Залейте молоко в неэмалированную кастрюлю или сотейник (иначе каша будет подгорать) и доведите до кипения. Как только молоко закипело, добавьте кусочки тыквы (шириной до 3 сантиметров), варите 10-15 минут.

Разные сорта тыкв варятся по-разному, как только тыква легко разделяется вилкой, смело можно выключать огонь.

Пшено надо промыть несколько раз в холодной воде, затем залить кипятком, оставить на 3-4 минуты и снова промыть.

Отваренную тыкву надо взбить блендером, всыпать промытое пшено, перемешать и оставить на медленном огне на 35 минут, чтобы пшенинки разварились. Каша уже не должна кипеть, она должна медленно умлевать.

Ранее Елена также рассказала, как приготовить вкусную домашнюю лапшу по-гуцульски.

Также гастроисследовательница давала рецепт настоящего украинского капустняка.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Праздник 2 ноября: что запрещено делать сегодня и у кого день ангела
Праздник 2 ноября: что запрещено делать сегодня и у кого день ангела