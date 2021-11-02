Готовим самую вкусную тыквенную кашу по украинскому рецепту: есть один секрет

Тыква - неотъемлемый украинский сезонный овощ, из которого мы каждую осень готовим блины, пироги, крем-супы, запекаем в духовке и даже едим сырой. Но самое главное блюдо из этого оранжевого чуда - конечно же, тыквенная каша. Ее мы будем готовить с украинской крупой - пшеном.

По словам эксперта, несмотря на всю легкость и простоту приготовления тыквенной каши с пшеном, есть несколько кулинарных мелочей, которые стоит учесть, чтобы получить действительно вкусное и полезное блюдо.

Нюансом или секретом такой каши будет то, что тыкву надо варить сразу в молоке, а не в воде, как это делают многие. Так, уверена Елена, мы получим насыщенный вкус и густую консистенцию.

К тому же исследовательница рекомендует попробовать кашу без сахара и соли, чтобы почувствовать настоящий вкус продукта. Чтобы "сдобрить", все же можно добавить меда, орешков или семян.

Ингредиенты для каши:

Почищенная тыква - 500 г

Молоко - 1/2 стакана

Пшено - 36 г (3 ст. л.)

Возможные приложения: мед, лещина или семена подсолнечника

Фото: Так должна выглядеть наша каша готова

Пошаговое приготовление блюда

Залейте молоко в неэмалированную кастрюлю или сотейник (иначе каша будет подгорать) и доведите до кипения. Как только молоко закипело, добавьте кусочки тыквы (шириной до 3 сантиметров), варите 10-15 минут.

Разные сорта тыкв варятся по-разному, как только тыква легко разделяется вилкой, смело можно выключать огонь.

Пшено надо промыть несколько раз в холодной воде, затем залить кипятком, оставить на 3-4 минуты и снова промыть.

Отваренную тыкву надо взбить блендером, всыпать промытое пшено, перемешать и оставить на медленном огне на 35 минут, чтобы пшенинки разварились. Каша уже не должна кипеть, она должна медленно умлевать.