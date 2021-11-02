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Готуємо найсмачнішу гарбузову кашу за українським рецептом: є один секрет

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Вівторок 02 листопада 2021 09:34
Готуємо найсмачнішу гарбузову кашу за українським рецептом: є один секрет Колаж РБК-Україна: Як приготувати гарбузову кашу за українським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Гарбуз - невід'ємний український сезонний овоч, з якого ми щоосені готуємо млинці, пироги, крем-супи, запікаємо в духовці і навіть їмо сирим. Але найголовніша страва з цього помаранчевого дива - звісно ж, гарбузова каша. Її ми будемо готувати з українською крупою - пшоном.

Рецептом поділилася гастродослідниця Олена Брайченко, засновниця проекту Їzhakultura.

За словами експерта, попри всю легкість і простоту приготування гарбузової каші з пшоном, є кілька кулінарних дрібниць, які варто врахувати, аби отримати дійсно смачну та корисну страву.

Нюансом або секретом такої каші буде те, що гарбуз треба варити одразу в молоці, а не у воді, як це робить багато хто. Так, впевнена Олена, ми отримаємо насичений смак та густу консистенцію.

До того ж дослідниця рекомендує спробувати кашу без цукру і солі, аби відчути справжній смак продукту. Аби підсмачити, все ж можна додати меду, горішків, чи насіння.

Інгредієнти для каші:

  • Почищений гарбуз - 500 г
  • Молоко - 1/2 склянки
  • Пшоно - 36 г (3 ст. л.)
  • Можливі додатки: мед, ліщина чи насіння соняшника

Готуємо найсмачнішу гарбузову кашу за українським рецептом: є один секрет

Фото: Так має виглядати наша готова каша

Покрокове приготування страви

Залийте молоко в неемальовану каструлю чи сотейник (інакше каша буде підгоряти) та доведіть до кипіння. Як тільки молоко закипіло, додайте шматочки гарбуза (шириною до 3 сантиметрів), варіть 10-15 хвилин.

Різні сорти гарбузів варяться по-різному, як тільки гарбуз легко розділяється виделкою, сміливо можна вимикати вогонь.

Пшоно треба промити кілька разів у холодній воді, потім залити окропом, лишити на 3-4 хвилини і знову промити.

Відварений гарбуз треба збити блендером, всипати промите пшоно, перемішати і лишити на повільному вогні на 35 хвилин, аби зернівки пшона розварились. Каша вже не повинна кипіти, вона має повільно вмлівати.

Раніше Олена також розповіла, як приготувати смачну домашню локшину по-гуцульськи.

Також гастродослідниця давала рецепт справжнього українського капусняку.

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