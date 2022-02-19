ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим самую простую пасту из трех ингредиентов: минимум времени и усилий

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 06:58
Готовим самую простую пасту из трех ингредиентов: минимум времени и усилий Рецепт пасты из трех ингредиентов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домохозяйки не любят стоять пол дня у плиты и готовить кушать. Поэтому можно приготовить максимально простой и быстрый рецепт пасты.

Рецептом пасты из трех ингредиентов поделилась фудблогерка "tomka_recepti" в Instagram.

Как быстро приготовить пасту с сыром

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • спагетти - 200 граммов;
  • сыр пармезан (или другой из твердых сортов) - 70 граммов;
  • соль и черный молотый перец - на ваш вкус.

Способ приготовления:

Сначала на сковородку влейте немного воды и выложите туда сырые спагетти. Во время готовки постепенно доливайте до них воду.

Когда макароны будут уже почти готовыми, тогда можно высыпать натертый пармезан или другой любимый сыр твердых сортов.

Далее все тщательно перемешайте и посолите и поперчите.

Приятного аппетита!

Добавим, что пасту можно есть каждый день и не толстеть. Однако она должна быть обязательно из твердых сортов пшеницы.

Также такая паста богата витаминами, микроэлементами и полезной клетчаткой. Она лучше усваивается организмом и принадлежать к разряду медленных углеводов. В порции спагетти содержится 200 калорий, 40 г углеводов, меньше чем 1 г жиров и всего 1 г соли.

Ранее мы сообщали, что можно приготовить из вчерашних макарон.

Также мы писали, как приготовить вкусную и быструю запеканку из спагетти.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалистичной фотосессии
Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалистичной фотосессии