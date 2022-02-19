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Готуємо найпростішу пасту з трьох інгредієнтів: мінімум часу та зусиль

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Субота 19 лютого 2022 06:58
Готуємо найпростішу пасту з трьох інгредієнтів: мінімум часу та зусиль Рецепт пасти з трьох інгредієнтів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Домогосподині не люблять стояти пів дня біля плити та готувати їсти. Тому можна приготувати максимально простий та швидкий рецепт пасти.

Рецептом пасти із трьох інгредієнтів поділилась фудблогерка "tomka_recepti" в Instagram.

Як швидко приготувати пасту з сиром

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • спагеті - 200 грамів;
  • сир пармезан (або інший із твердих сортів) - 70 грамів;
  • сіль та чорний мелений перець - на ваш смак.

Спосіб приготування:

Спочатку на сковорідку влийте трохи води й викладіть туди сирі спагеті. Під час готування поступово доливайте до них воду.

Коли макарони будуть уже маже готовими, тоді можна висипати натертий пармезан чи інший улюблений сир твердих сортів.

Далі усе ретельно перемішайте та посоліть й поперчіть.

Смачного!

Додамо, що пасту можна їсти кожного дня та не товстіти. Однак вона повинна бути обов'язково з твердих сортів пшениці.

Також така паста багата вітамінами, мікроелементами та корисною клітковиною. Вона краще засвоюється організмом і належати до розряду повільних вуглеводів. У порції спагеті міститься 200 калорій, 40 г вуглеводів, менше ніж 1 г жирів і всього 1 г солі.

Раніше ми повідомляли, що можна приготувати з вчорашніх макаронів.

Також ми писали, як приготувати смачну та швидку запіканку зі спагеті.

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