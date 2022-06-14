Готовим пирог за считанные минуты: все смешал и в духовку!

Вкусную и простую выпечку можно приготовить буквально за считанные минуты. Правда, нужно будет немного подождать, пока пирог испечется, но результат того точно стоит.
Рецептом поделилась немецкий блогер кулинар Leckere Minute.
Вам понадобятся простые ингредиенты, миска, венчик и форма для выпекания.
Такую выпечку еще называют "Кекс гости на пороге".
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром.
Добавьте молоко и масло, перемешайте.
Просейте в смесь муку и разрыхлитель. Замесите жидкое тесто.
Устелите дно формы пергаментом, смажьте сливочным маслом дно и бока, вылейте тесто - и в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Готовый пирог достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
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