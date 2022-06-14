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Готуємо пиріг за лічені хвилини: все змішав і в духовку!

Скріншот відео: Як приготувати швидкий пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Смачну і просту випічку можна приготувати буквально за лічені хвилини. Правда, потрібно буде трохи почекати, поки пиріг спечеться, але результат того точно вартує.

Рецептом поділилася німецький блогер-кулінар Leckere Minute.

Вам знадобляться прості інгредієнти, миска, віночок і форма для випікання.

Таку випічку ще називають "Кекс гості на порозі".

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 70 мл соняшникової олії
  • 100 мл молока
  • 160 г борошна
  • 10 г розпушувача

Як приготувати пиріг

Збийте яйця з цукром і ванільним цукром.

Додайте молоко і масло, перемішайте.

Просійте в суміш борошно і розпушувач. Замісіть рідке тісто.

Вистеліть дно форми пергаментом, змастіть вершковим маслом дно і боки, вилийте тісто - і в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.

Готовий пиріг дістаньте з форми і посипте цукровою пудрою.

Раніше ми писали, як приготувати пиріг "все по одній склянці".

Також повідомлялося про рецепт українських манників з сиром.

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