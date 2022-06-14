Готуємо пиріг за лічені хвилини: все змішав і в духовку!

Смачну і просту випічку можна приготувати буквально за лічені хвилини. Правда, потрібно буде трохи почекати, поки пиріг спечеться, але результат того точно вартує.
Рецептом поділилася німецький блогер-кулінар Leckere Minute.
Вам знадобляться прості інгредієнти, миска, віночок і форма для випікання.
Таку випічку ще називають "Кекс гості на порозі".
Збийте яйця з цукром і ванільним цукром.
Додайте молоко і масло, перемішайте.
Просійте в суміш борошно і розпушувач. Замісіть рідке тісто.
Вистеліть дно форми пергаментом, змастіть вершковим маслом дно і боки, вилийте тісто - і в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин.
Готовий пиріг дістаньте з форми і посипте цукровою пудрою.
Раніше ми писали, як приготувати пиріг "все по одній склянці".
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