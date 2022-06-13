Пирог "все по одному стакану": готовим на кефире и никакого миксера!
Когда нет времени морочиться с коржами, кремами, а хочется сладенького к чаю, можно взять всего по одному стакану, взбить вилкой и поставить в духовку. Именно так называется наш пирог на кефире - "Все по одному стакану"!
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Измерения проводить нужно 200-граммовым стаканом.
Ингредиенты на диаметр формы 20 см:
- Яйцо - 2 шт.
- Мука - 1 стакан
- Манная крупа - 1 стакан
- Кефир - 1 стакан (комнатной температуры или слегка подогреть)
- Сахар - 1 стакан
- Растительное масло - 0,5 стакана
- Ванильный сахар - 10 г
- Ягоды - 200-300 г
- Соль - щепотка
- Сода - 0,5 ч. л.
Скриншот: таким будет наш пирог в разрезе
Пошаговое приготовление
Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и манную крупу.
Добавьте растительное масло, муку и соду. Дайте постоять 20 минут, чтобы манная крупа набухла. Или можно заранее залить манную крупу кефиром и дать ей набухнуть.
Смажьте форму сливочным или растительным маслом. Прогрейте духовку до температуры 180 градусов.
Вылейте тесто в форму. Сверху выложите ягоды.
Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку.
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