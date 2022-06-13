Пирог "все по одному стакану": готовим на кефире и никакого миксера!

Когда нет времени морочиться с коржами, кремами, а хочется сладенького к чаю, можно взять всего по одному стакану, взбить вилкой и поставить в духовку. Именно так называется наш пирог на кефире - "Все по одному стакану"!

Измерения проводить нужно 200-граммовым стаканом.

Ингредиенты на диаметр формы 20 см:

Яйцо - 2 шт.

Мука - 1 стакан

Манная крупа - 1 стакан

Кефир - 1 стакан (комнатной температуры или слегка подогреть)

Сахар - 1 стакан

Растительное масло - 0,5 стакана

Ванильный сахар - 10 г

Ягоды - 200-300 г

Соль - щепотка

Сода - 0,5 ч. л.

Скриншот: таким будет наш пирог в разрезе

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и манную крупу.

Добавьте растительное масло, муку и соду. Дайте постоять 20 минут, чтобы манная крупа набухла. Или можно заранее залить манную крупу кефиром и дать ей набухнуть.

Смажьте форму сливочным или растительным маслом. Прогрейте духовку до температуры 180 градусов.

Вылейте тесто в форму. Сверху выложите ягоды.

Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку.