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Пирог "все по одному стакану": готовим на кефире и никакого миксера!

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Понедельник 13 июня 2022 07:10
Пирог "все по одному стакану": готовим на кефире и никакого миксера! Скриншот видео: Пирог "все по одному стакану"
Автор: Светлана Мащенко

Когда нет времени морочиться с коржами, кремами, а хочется сладенького к чаю, можно взять всего по одному стакану, взбить вилкой и поставить в духовку. Именно так называется наш пирог на кефире - "Все по одному стакану"!

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Измерения проводить нужно 200-граммовым стаканом.

Ингредиенты на диаметр формы 20 см:

  • Яйцо - 2 шт.
  • Мука - 1 стакан
  • Манная крупа - 1 стакан
  • Кефир - 1 стакан (комнатной температуры или слегка подогреть)
  • Сахар - 1 стакан
  • Растительное масло - 0,5 стакана
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Ягоды - 200-300 г
  • Соль - щепотка
  • Сода - 0,5 ч. л.

Пирог &quot;все по одному стакану&quot;: готовим на кефире и никакого миксера!

Скриншот: таким будет наш пирог в разрезе

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и манную крупу.

Добавьте растительное масло, муку и соду. Дайте постоять 20 минут, чтобы манная крупа набухла. Или можно заранее залить манную крупу кефиром и дать ей набухнуть.

Смажьте форму сливочным или растительным маслом. Прогрейте духовку до температуры 180 градусов.

Вылейте тесто в форму. Сверху выложите ягоды.

Выпекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на свою духовку.

Ранее блогер рассказала, как приготовить вкусный пирог без грамма муки и сахара.

Также мы писали, как приготовить десерт из молока без миксера всего за пять минут.

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